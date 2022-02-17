90’lar Aşka Geldi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çifte kutlama “Seninle Olmak Var Ya”

Birkaç gün öncesinden biletleri tükenen konserlerinde 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 90’ların en güzel aşk şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söylediler. Sahnede Eda Özülkü’nün sevgililer gününü kutlayan Metin Özülkü, eşine “Seninle Olmak Var Ya” isimli şarkılarını söyledi.

Konserin ilerleyen saatlerinde sahnede Sibel Alaş’ın doğum gününü kutlayan sanatçılar, geceyi “Kara Sevda” isimli şarkı ile noktaladılar.

“Şimdi 90'lar” 23 Mart Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser verecek.