90'LAR DOST MECLİSİ AILA'DA BULUŞTU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geleneksel Türk mutfağını yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlayan Aila, 90’lar Türk popunun efsane sanatçıları Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Jale’nin dönemin en popüler şarkılarını seslendireceği “90’ların Dost Meclisi” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Hayatımıza eşlik etmiş doksanlı yıllar şarkıları her Çarşamba dinleyici karşısına çıkacak.

Doksanlarda imza attıkları unutulmaz şarkılarla, o şahane günleri geri getirmeye gelen Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Jale, konuklara Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

İyi yemeği iyi müzikle buluşturan ve Şef Emre İnanır imzalı menüsüyle olduğu kadar etkinlikleriyle de fark yaratan Aila’da “90'ların Dost Meclisi” etkinlikleri sürpriz konukların da katılımıyla her Çarşamba müzik severlerle buluşacak.