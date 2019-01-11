9. Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde Müslüm damgası

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “9. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki akşam düzenlenen görkemli bir tören ile yapıldı. Törene “Müslüm” filmi damga vurdu. Toplam beş ödül birden alan film adeta ödülleri sildi süpürdü. Gecede Filmin oyuncuları tarafından imzalanan afiş ile birlikte açık artırmaya çıkan pırlanta taşlı zümrüt yüzük şarkıcı Ferman Toprak tarafından 23 bin liraya satın alındı. Müslüm Gürses’e ait gömlek ise yine açık artırma da Demet Akalın tarafından 10 bir liraya satın alındı. Açık artırmaların 33 bin liralık toplam geliri “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına kullanılacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı “9.Yılın En İyileri Ödül Töreni” Volkan Severcan ile Deray Yurdakul’un sunuculuğunda Ayça Kuru’nun kırmızı halı röportajlarıyla Double Tree by Hilton İstanbul Topkapı balo salonu’nda görkemli bir törenle “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirildi.

Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen ödül töreni Kral TV tarafından banttan yayınlanacak. Sanat, politika, sinema, TV, sahne ve iş dünyasının “EN”leri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Geceye katılanlar arasında AK Parti İzmir milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Cemal Bekle’ de vardı.

Dört önemli isime “Onur Ödül”ü verildi…

Engelsiz Yaşam Vakfi 2018 Yılının En Başarılı Sosyal Sorumluluk projeleri’nin yanı sıra sinema, spor ve tiyatro dünyasının dört önemli kişiye de “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”de verildi. “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”ne bu yıl Selda Alkor, Süleyman Turan, Enis Fosforoğlu ve Erman Toroğlu layık görüldü. Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu aldığı ödülü Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a ithaf ederken “Bu ödülü almak için saçları beyazlatıp geldim” dedi. Erman Toroğlu ise sahibinin işkencesi sonucu yaşamını yitiren Bahtiyar papağan için tepkili konuştu ve “Papağan aslında insandı! Ona işkence yapan ise hayvandı” dedi.

Gecede ayrıca bu yıl Vakıf Özel Ödülleri’ne “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve hayvanlar için yaptığı sayısız protezlerle çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl’a verildi. Hasan Kızıl’da ödülünü, ölümüne çok üzüldüğü Bahtiyar Papağan’a ithafen aldığını söyledi.

Geceye “Müslüm” filmi damga vurdu…

Gecenin yıldızı ise “Müslüm” filmi oldu. Beş ödül birden alarak ödülleri silip süpüren filme “Yılın En İyi Filmi” ödülü verildi. Ödülü filmini yapımcısı Mustafa Uslu alırken filmin yönetmenleri Can Ulkay ve Ketche “En İyi Yönetmen” ödüllerini aldılar. Filmin başrol oyuncuları Timuçun Esen “En İyi Erkek Sinema Oyuncusu” ödülünü, Zerrin Tekindor ise “En İyi Kadın Sinema Oyuncusu” ödülünü aldılar.

Demet Akalın ile Ferman Toprak açık artırmada boş geçmediler…

Engelsiz Yaşam Vakfı gecede iki açık artırma düzenledi. “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirilen açık artırmalarda toplam 33 bin lira gelir elde edildi. İlk açık artırma Müslüm Gürses’in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği için yapıldı. Demet Akalın rahmetli Müslüm Gürses’in gömleğini açık artırmada 10 bin lira ödeyerek satıl aldı. Akalın “Müslüm filmini iki kez ağlayarak seyrettim. Bu gömleği de kimseye kaptırmam benim için çok önemli hatıra olacak” dedi ve sözünde durarak gömleğin sahibi oldu. İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı. Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu. Her iki sanatçı da katıldıkları açık artırma ile şehit çocuklarına ve engellilere destek oldular.

Tolga Çevik’ten kahkaha bombardımanı…

Yılın En İyi Komedi Programı ödülü ise Tolga Çevik’in oldu. “Tolgshow” adlı beğeni toplayan programı ile ödüle layık görülen Tolga Çevik ödülünü alırken espri bombardımanı yaptı. Ünlü sanatçı “Bu ödülü buradan çıkar çıkmaz bozdurmaya gidiyorum. Çocukların okul taksitleri geldi para lazım” dedi.

Demet Akalın, Zara, Ayta Sözeri, Elif Buse Doğan, Ferman Toprak şarkıları ile geceye renk katarken sevilen sanatçı Koray Avcı geceye otuz sekiz derece ateşle hasta yatağından kalkarak geldi ve sahneye çıkarak ödülünü aldı.

KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI….

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI “9. YILIN EN İYİLERİ 2018 ÖDÜL TÖRENİ” VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

HAYAT TAMİRCİSİ / Hasan KIZIL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

Selda ALKOR

Süleyman TURAN

Enis FOSFOROĞLU

Erman TOROĞLU

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

MÜSLÜM / Yapımcı Mustafa USLU

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Can ULKAY ve KETCHE

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Zerrin TEKİNDOR

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

Timuçin ESEN

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ BAYAN SANATÇISI

Zara – DERİN AŞK

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI

Koray AVCI – SENİN İÇİN DEĞER

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Gökhan SEZEN

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Ayta SÖZERİ

YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

TOLGSHOW / TOLGA ÇEVİK

YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

MESUT YAR İLE LAF ÇOK / 360 TV

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

BİR BABA HAMLET / BABA SAHNE / Şevket ÇORUH

YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU

Şevket ÇORUH

YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU

Zerrin TEKİNDOR / ARZU TRAMVAYI

YILIN EN İYİ BİLGİ YARIŞMASI

MİLYONLUK RESİM / FOX TV / PROVİZYON MEDYA

YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU

Selçuk YÖNTEM

YILIN EN BAŞARILI GRUBU

RUBATO

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI

NEFESTEN SESE / TRT MÜZİK / Serkan Çağrı & Elif Buse Doğan

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

Demet AKALIN

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Mustafa SANDAL

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ

SEN ANLAT KARADENIZ / Osman SINAV

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Ulaş Tuna ASTEPE / SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU

İrem HELVACIOĞLU / SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK KANALI

KRAL TV

YILIN EN İYİ HABER KANALI

CNN TURK

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Buket Aydın BAYKAL / KANAL D

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Cem ÖĞRETİR / ATV

YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

Esra EROL’da / ATV

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Linet

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Ferman TOPRAK

YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU

Alp PEHLİVAN / TRT SPOR

YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

ERKENCİ KUŞ / GOLD FİLM

YILIN EN ROMANTİK DİZİ ÇİFTİ

Demet ÖZDEMIR – Can YAMAN

YILIN EN BAŞARILI RADYOSU

KRAL POP RADYO

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI

İzzet YILDIZHAN