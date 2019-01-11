9. Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde Müslüm damgası

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “9. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki akşam düzenlenen görkemli bir tören ile yapıldı. Törene “Müslüm” filmi damga vurdu. Toplam beş ödül birden alan film adeta ödülleri sildi süpürdü. Gecede Filmin oyuncuları tarafından imzalanan afiş ile birlikte açık artırmaya çıkan pırlanta taşlı zümrüt yüzük şarkıcı Ferman Toprak tarafından 23 bin liraya satın alındı. Müslüm Gürses’e ait gömlek ise yine açık artırma da Demet Akalın tarafından 10 bir liraya satın alındı. Açık artırmaların 33 bin liralık toplam geliri “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına kullanılacak.
Engelsiz Yaşam Vakfı “9.Yılın En İyileri Ödül Töreni” Volkan Severcan ile Deray Yurdakul’un sunuculuğunda Ayça Kuru’nun kırmızı halı röportajlarıyla Double Tree by Hilton İstanbul Topkapı balo salonu’nda görkemli bir törenle “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirildi.
Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen ödül töreni Kral TV tarafından banttan yayınlanacak. Sanat, politika, sinema, TV, sahne ve iş dünyasının “EN”leri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Geceye katılanlar arasında AK Parti İzmir milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Cemal Bekle’ de vardı.
Dört önemli isime “Onur Ödül”ü verildi…
Engelsiz Yaşam Vakfi 2018 Yılının En Başarılı Sosyal Sorumluluk projeleri’nin yanı sıra sinema, spor ve tiyatro dünyasının dört önemli kişiye de “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”de verildi. “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”ne bu yıl Selda Alkor, Süleyman Turan, Enis Fosforoğlu ve Erman Toroğlu layık görüldü. Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu aldığı ödülü Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a ithaf ederken “Bu ödülü almak için saçları beyazlatıp geldim” dedi. Erman Toroğlu ise sahibinin işkencesi sonucu yaşamını yitiren Bahtiyar papağan için tepkili konuştu ve “Papağan aslında insandı! Ona işkence yapan ise hayvandı” dedi.
Gecede ayrıca bu yıl Vakıf Özel Ödülleri’ne “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve hayvanlar için yaptığı sayısız protezlerle çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl’a verildi. Hasan Kızıl’da ödülünü, ölümüne çok üzüldüğü Bahtiyar Papağan’a ithafen aldığını söyledi.
Geceye “Müslüm” filmi damga vurdu…
Gecenin yıldızı ise “Müslüm” filmi oldu. Beş ödül birden alarak ödülleri silip süpüren filme “Yılın En İyi Filmi” ödülü verildi. Ödülü filmini yapımcısı Mustafa Uslu alırken filmin yönetmenleri Can Ulkay ve Ketche “En İyi Yönetmen” ödüllerini aldılar. Filmin başrol oyuncuları Timuçun Esen “En İyi Erkek Sinema Oyuncusu” ödülünü, Zerrin Tekindor ise “En İyi Kadın Sinema Oyuncusu” ödülünü aldılar.
Demet Akalın ile Ferman Toprak açık artırmada boş geçmediler…
Engelsiz Yaşam Vakfı gecede iki açık artırma düzenledi. “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirilen açık artırmalarda toplam 33 bin lira gelir elde edildi. İlk açık artırma Müslüm Gürses’in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği için yapıldı. Demet Akalın rahmetli Müslüm Gürses’in gömleğini açık artırmada 10 bin lira ödeyerek satıl aldı. Akalın “Müslüm filmini iki kez ağlayarak seyrettim. Bu gömleği de kimseye kaptırmam benim için çok önemli hatıra olacak” dedi ve sözünde durarak gömleğin sahibi oldu. İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı. Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu. Her iki sanatçı da katıldıkları açık artırma ile şehit çocuklarına ve engellilere destek oldular.
Tolga Çevik’ten kahkaha bombardımanı…
Yılın En İyi Komedi Programı ödülü ise Tolga Çevik’in oldu. “Tolgshow” adlı beğeni toplayan programı ile ödüle layık görülen Tolga Çevik ödülünü alırken espri bombardımanı yaptı. Ünlü sanatçı “Bu ödülü buradan çıkar çıkmaz bozdurmaya gidiyorum. Çocukların okul taksitleri geldi para lazım” dedi.
Demet Akalın, Zara, Ayta Sözeri, Elif Buse Doğan, Ferman Toprak şarkıları ile geceye renk katarken sevilen sanatçı Koray Avcı geceye otuz sekiz derece ateşle hasta yatağından kalkarak geldi ve sahneye çıkarak ödülünü aldı.
KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI….
ENGELSİZ YAŞAM VAKFI “9. YILIN EN İYİLERİ 2018 ÖDÜL TÖRENİ” VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ
- TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
- HAYAT TAMİRCİSİ / Hasan KIZIL
YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ
- Selda ALKOR
- Süleyman TURAN
- Enis FOSFOROĞLU
- Erman TOROĞLU
- YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ
MÜSLÜM / Yapımcı Mustafa USLU
- YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ
Can ULKAY ve KETCHE
- YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU
Zerrin TEKİNDOR
- YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU
Timuçin ESEN
- YILIN EN İYİ ALBÜMÜ BAYAN SANATÇISI
Zara – DERİN AŞK
- YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI
Koray AVCI – SENİN İÇİN DEĞER
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
Gökhan SEZEN
- YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
Ayta SÖZERİ
- YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ
ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D
- YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI
TOLGSHOW / TOLGA ÇEVİK
- YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI
MESUT YAR İLE LAF ÇOK / 360 TV
- YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU
BİR BABA HAMLET / BABA SAHNE / Şevket ÇORUH
- YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU
Şevket ÇORUH
- YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU
Zerrin TEKİNDOR / ARZU TRAMVAYI
- YILIN EN İYİ BİLGİ YARIŞMASI
MİLYONLUK RESİM / FOX TV / PROVİZYON MEDYA
- YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU
Selçuk YÖNTEM
- YILIN EN BAŞARILI GRUBU
RUBATO
- YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI
NEFESTEN SESE / TRT MÜZİK / Serkan Çağrı & Elif Buse Doğan
- YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI
Demet AKALIN
- YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI
Mustafa SANDAL
- YILIN EN İYİ TV DİZİSİ
SEN ANLAT KARADENIZ / Osman SINAV
- YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU
Ulaş Tuna ASTEPE / SEN ANLAT KARADENİZ
- YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU
İrem HELVACIOĞLU / SEN ANLAT KARADENİZ
- YILIN EN BAŞARILI MÜZİK KANALI
KRAL TV
- YILIN EN İYİ HABER KANALI
CNN TURK
- YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ
Buket Aydın BAYKAL / KANAL D
- YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ
Cem ÖĞRETİR / ATV
- YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI
Esra EROL’da / ATV
- YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI
Linet
- YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI
Ferman TOPRAK
- YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU
Alp PEHLİVAN / TRT SPOR
- YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ
ERKENCİ KUŞ / GOLD FİLM
- YILIN EN ROMANTİK DİZİ ÇİFTİ
Demet ÖZDEMIR – Can YAMAN
- YILIN EN BAŞARILI RADYOSU
KRAL POP RADYO
- YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI
İzzet YILDIZHAN
Önce Vatan Gazetesi