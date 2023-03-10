8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Yeşil Kasaba, Kahve Deryası'ndaki sahnesi ile damga vurdu!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Deprem felaketi nedeniyle sahnelerine ara verme k zorunda kalan sanatçılar sevenleri ile kavuşmaya başladı. Afet sonrası olan yaralar devletin desteğiyle büyük bir hızla sarılmaya devam ederken sevenlerinin de büyük isteği ile Yeşil Kasaba büyük bir hızla sahnelere geri döndü. Yeşil Kasaba konserinde şarkı aralarında sevenleriyle konuşurken "Sahneleri ne kadar çok özlediğimizi sizlerin karşısına çıktığımızda anladık.Umarız bir daha Deprem Felaketini bir daha yaşamayız.Sahnelerimize sizlerinde desteği ile devam etmek istiyoruz" diyerek konserlerine devam etti.

Mekandaki kadınlara çiçek dağıtıldı

Konser verdiği mekanda seyircilere geniş repertuvarı ve canlı sahne performansı ile unutulmaz anlar yaşatan Yeşil Kasaba solisti Mor Narpın sahne kıyafeti ile gözlere de hitap etti.Yeşil Kasaba Solisti MorNarpın konser sonu sevenlerinin resim çekilme isteklerini geri çevirmedi.Kahve Deryası İskele Plus ekibi Dünya Kadınlar günü sebebiyle konser devam ederken tüm kadınlara çicek dağıttı.