8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel şiir

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzisyen kimliğinin yanı sıra yazdığı şiirlerle de adından söz ettiren Tuğba Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir proje hazırladı. '"Güzellik Zor Hikaye" ve "Öyküm Sensin" isimli iki şiir kitabı olan sanatçı, Kadınlar Günü'ne özel bir şiir yazdı.

Bu özel şiiri stüdyoya girerek kendi sesiyle okuyacak olan güzel sanatçı, ardından da YouTube kanalında yayınlayacak.

Kadınların her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu söyleyen Ünal, "Başarmak, çabalamak, pes etmemek biz kadınların doğasında var" dedi.