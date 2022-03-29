60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri Sahiplerini Buluyor!

Haber: Aslan Sayım

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ncı yılında, bu ülkede kalıcı başarılara imza atmış, bilim insanı, akademisyen, sanatçı ve yatırımcı iş adamları ödüllendiriliyor. İstanbul’da düzenlenecek bu muhteşem gecede ‘Avrupalı Türklerin’ belirlediği, bilim, sanat, spor, müzik, sinema ve farklı sektörlerde bir çok markanın ve ünlü isimlerin katılımlarıyla, Avrupa’nın en iyi ve en prestijli ödül gecesinde, ödüller sahiplerini bulacak. Ünlü organizatör Oya Ulucan ile Burhan Üzgeç tarafından düzenlenen ödül töreni 31 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran yapacak. İstanbul Raffles Hotelde ödüller sahiplerini bulacak.