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6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi

Almina Besra Babar‘ın haberi için tıklayınız...

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:31
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6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi

6.GELİN DAMAT FASHION DAY'E AVRUPA

VE ORTADOĞU’NDAN YOĞUN İLGİ

 

HABER: ALMİNA BESRA BABAR

Yurt içi ve yurt dışından 51 modacının katılımı ile 30-31 mart 2022 tarihinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleşecek olan 6. Gelin Damat Fashion Day’de,  yılın en trend  gelinlik  modelleri görücüye çıkacak. Etkinliğe ortadoğu ve avrupa ülkelerinden  modacı ve ziyaretçi  katılım talepleri yükseldi. 2  güne çıkartılan etkinlik sınırlı sayıda ziyaretçi ile gerçekleşecek ve defileler canlı yayın ile sosyal medyadan izlenebilecek. Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının da katılacağı defile de ünlü isimler de podyuma çıkacak. Gelin Damat Dergisi bünyesinde Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin kareografisini ise Fatih Ömercikoğlu üstlenecek.  Muğurtay yaptığı açıklamada, "51 modacı ile birlikte yıllardır Türkiye'nin gelinlik modasını belirliyoruz. Yurt dışı katılımcılar  ile uluslararası anlamda gelinlik modasına renk katmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından da önemli olan ve ihracat fırsatları yaratacak organizasyon yurt dışından katılım ve ziyaretçilerle üretici firmalara ve modacılara fırsatlar sunacak. 250 gelinlik modelinin sergilemeyi planladığımız defilede bir rekora da imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
6. Gelin Damat Fashion DayFerhat MuğurtayFatih ömercikoğlu
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