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50FİFTY BAŞLIYOR

Dreamturk Ekranlarına 50fifty eğlence geliyor! Yeni eğlenceniz 50Fifty ekranlara “süper bir giriş yapıyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 13:04
50FİFTY BAŞLIYOR

Sunuculuğunu Emel Yalçın’ın ,Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç ‘ın üstlendiği programın yapımcısı  ise Noah entertainment.Müzik ve magazin dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaç edinen programın ilk bölümünde bakın neler var :İrem Derici’nin namı diğer “Beton Derici”nin klip çekimlerinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntüler..İrem Derici’den  özel hayatına dair müthiş itiraflar..Hem oyuncu, hem şarkıcı! Milyonların sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan’dan çok özel açıklamalar..Sahnelerin yeni yıldızı Nihan Çelik’in 2 milyon liralık muhteşem konseri.Ünlülerden haberler, sosyal medyadan ilginç görüntüler ve müzik dünyasının yeni sesleriyle çok özel röportajlar,klip dünyasından son klipler.Hepsi ve daha fazlası ilk bölümüyle 50Fifty de …50Fifty 8 Aralık Perşembe saat 20:00 de dreamturktv'de
 

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Anahtar Kelimeler:
İREM DERİCİDreamturk50fifty
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