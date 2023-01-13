“50 fifty”YE İLK ÖDÜL GLOBAL STAR AWARDS’TAN

Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla gerçekleştirilen ve seçkin isimlerin ödüllendirildiği “GLOBAL STAR AWARDS” ödül töreninde “YILIN YÜKSELEN MÜZİK MAGAZİN PROGRAMI” ödülüne layık görülen “50 fifty” kısa sürede yakaladığı başarısını taçlandırmış oldu.
DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” müzik dünyasının başarılı isimleriyle yapılan özel röportajlarıyla medyanın da dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Yükselen grafiğini ilk ödülüyle taçlandıran “50 fifty” hem kendine has tarzı hem de birbirinden özel haberleriyle gündem olmayı sürdürmeyi hedefliyor.
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