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“50 fifty”DE YILBAŞI COŞKUSU

Ekranların en genç ve dinamik müzik magazin programı “50Fifty”de bu hafta yılbaşı coşkusu ve müzik ziyafeti var.

05 Ocak 2023 Perşembe 19:16
“50 fifty”DE YILBAŞI COŞKUSU

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın yaptığı “50 Fifty” yılbaşı konserleriyle dopdolu… 

Maskeli Ajda Pekkan’ın Kıbrıs’taki sahne şovu, Tarkan’ın lazerli Kıbrıs sahnesi, Gülşen’in binlerce kişiyi coşturduğu İzmir konserinin ayrıntılarının yanı sıra yılbaşındaki şıklık yarışı da “50 fifty”de olacak. 

Kıbrıs’tan, İstanbul’dan ve Türkiye’den yılbaşı konserlerinin tüm ayrıntılarının yer alacağı “50 fifty”de ayrıca müzik dünyasından haberler ve sosyal medyanın gündemi de ekrana geliyor. 

Hepsi ve daha fazlası “50 Fifty”de… “50 Fifty” 5 Ocak Perşembe saat 20:00’de DreamTürk TV’de…tekrarları ise cumartesi 16:00,pazar 13:00 te

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Anahtar Kelimeler:
DreamTürk Tv50fifty
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