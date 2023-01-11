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“50 fifty” ÖZEL RÖPORTAJLARIYLA GÜNDEM YARATACAK

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty” bu hafta çok konuşulacak. DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” Perşembe akşamı Sinan Akçıl, İrem Derici ve Erkan Petekkaya röportajlarıyla ekrana geliyor. 

11 Ocak 2023 Çarşamba 11:31
“50 fifty” ÖZEL RÖPORTAJLARIYLA GÜNDEM YARATACAK

Sinan Akçıl yeni projesi “Piyanist 3” için stüdyosunda “50 fifty”i ağırladı. Sinan Akçıl, Emel Yalçın’ı çok özel itiraflarda bulundu. İrem Derici ve Sinan Akçıl sohbetindeyse müzik dünyasının sırları açığa çıkıyor. Erkan Petekkaya “O Kız” dizisinin setinde “50 fifty” kameralarını ağırladı. 

Programda ayrıca davetlerden, magazin dünyasından ve sosyal medyadan da haberler yer alacak. 

“50 fifty” 12 Ocak Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi 16:00 ve Pazar günü saat 13:00

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Anahtar Kelimeler:
SİNAN AKÇILDreamturk50 Fifty
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