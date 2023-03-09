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50 FIFTY MÜZİK DÜNYASININ NABZINI TUTUYOR

DreamTürk ekranlarının dinamik müzik magazin programı “50 fifty” bu hafta da çok renkli

09 Mart 2023 Perşembe 14:10
50 FIFTY MÜZİK DÜNYASININ NABZINI TUTUYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty”de bu hafta ünlü müzik adamı Murat Güneş ve şarkıcı Gökçe Kırgız Taner konuk olacak…

Hakan Altun, Bengü ve Sinan Akçıl’ın klip çekimlerinden görüntülerin yer alacağı “50 Fİfty”de ayrıca Şevval Sam’ın yeni projelerine dair açıklamaları da yer alıyor.

“50 fifty” 9 Mart Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında….

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Anahtar Kelimeler:
DreamTürk Tv
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