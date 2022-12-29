﻿“50 fifty” DE ÜNLÜLER GEÇİDİ

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın yaptığı “50 Fifty” bu hafta da dopdolu.

Bu hafta ünlüler geçidinin yaşandığı programda yok yok… Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Halil İbrahim Ceyhan hakkında merak edilen her şeyi “50 Fİfty”e anlattı… Pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi ilginç açıklamalarıyla bu hafta “50 Fifty”de olacak. Sıra dışı şarkılarıyla pop müziğin beğenilen isimlerinden Ece Mumay da Emel Yalçın’ın sorularını yanıtlıyor.

Özel gecelerden izlenimler, müzik dünyasından haberler ve sosyal medyanın gündemi de ekranların tek müzik magazin programı “50 Fİfty”de olacak.



Hepsi ve daha fazlası “50 Fifty”de…“50 Fifty” 29 Aralık Perşembe saat 20:00'de DreamTürk TV’de…Bölüm tekrarları ise Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00'te