50'den Sonra Estetik Yaptırabilirim

Güzelliği ve seksiliği ile oldukça konuşulan İvana Sert estetik hakkında şunları söyledi; "Estetik dokunuşlar 50'den sonra neden olmasın? Belki bir şeyler yaptırabilirim ama doğal bir şeyler yaptırmak isterim, hiç anlaşılmaması gerek. Şu an da estetiğe karşı değilim ama estetik yaptıranların hepsi birbirine benziyor, bu da beni rahatsız ediyor. Bence doğal halimiz, en güzel halimiz. Beğenmediğimiz küçük kusurlarımızı biz farklı kılıyor bence. Allah nasıl yarattıysa, öyle olmalıyız.''

"Bende maddi sıkıntılar çektim"

Çocuk yaşlarda ailesiyle birlikte uzun süre maddi zorluklar çektiğini hatırlatılan İvana Sert', ''Estetik dokunuşlar 50'den sonra neden olmasın? Belki bir şeyler yaptırabilirim ama doğal bir şeyler yaptırmak isterim, hiç anlaşılmaması gerek. Şu an da estetiğe karşı değilim ama estetik yaptıranların hepsi birbirine benziyor, bu da beni rahatsız ediyor. Bence doğal halimiz, en güzel halimiz. Beğenmediğimiz küçük kusurlarımızı biz farklı kılıyor bence. Allah nasıl yarattıysa, öyle olmalıyız.'' şeklinde devam etti.

Haber: Elif Hayvalı