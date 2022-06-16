5. YBY ÇOCUK ŞENLİĞİ YENİ BİR REKORA HAZIR

HABER: BURHAN AKDAĞ

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklerde on binlerce çocuk ve ailelerinin açık havada eğlenerek hoşça vakit geçirdikleri YBY – Yeni Bir Yaşam; bu kez kapılarını iki ayrı kutlamaya açmaya hazır: karneleri ve tatilin başlamasıyla beraber aileler bu kez Babalar Günü’nü de bir arada kutlayacak.

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda kurulacak bu etkinlikte; çocuklar, okulların kapanmasını ve tatilin başlamasının sevincini yaşarken aileleri de gün boyu keyifle vakit geçirebilecekleri aktiviteleri takip edecekler. Hemen her yaştan ziyaretçinin gün boyunca 10.30-19.30 arasında keyifle vakit geçirmesi için şenlik alanında botlarla kayılan çift kulvarlı kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, twister, gol show, fotoğraf çektirme alanları gibi pek çok ünite hizmet verecek.

“YBY Çocuk Şenliği”nde sadece eğlence olmayacak elbette. Alanda kurulacak farklı etkinlik alanlarında gün boyunca çocuklar ve yetişkinler için eğitici atölyeler ve birbirinden farklı ve çekici içerikte gösteriler de ziyaretçilerle buluşacak. : Senzela ile danslı oyunlara katılan minikler ve aileleri bir yandan zumba ile coşarken diğer yandan sihirbaz ve bilim şov gösterilerini hayranlıkla izleyecek; yaratıcı zeka etkinliklerinde şaşırırken kukla tiyatrosu ve marangoz atölyelerinde hayal güçlerini geliştirecekler. Voleybol ve futbol turnuvalarında yeteneklerini yarıştırırken, stratejik zekalarını satranç, şanslarını ise tavla turnuvalarında deneyecekler. Gün boyu yorulan ve acıkanlar ise ahşap kulübeler ve kiosklardaki hepsi birbirinden lezzetli ve değişik yeme-içme alternatiflerini deneyimleyerek karınlarını doyuracaklar.

Her şenlik bir öncekinden daha fazla ziyaretçi ağırlarken; bu seferki şenliğin tek günde 5 binin üzerinde kişiye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması bekleniyor.

“YBY Çocuk Şenliği”nin detaylı programı her gün güncellenen @yenibiryasamjournal instagram hesabından takip edilebiliyor. Babaların ücretsiz olarak girebileceği şenliğin biletleri Biletix’te. Dileyen aileler kapıdan da biletlerini alabilecekler.