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4Yüz çizgi film karakteri oldu

Pop müzikte bir döneme damga vuran 4Yüz grubu, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Yeni single’larını birbiri ardına yayınlayan grup, Sezen Aksu’nun hit şarkısı “Hadi Bakalım”ı da cover’ladı!

17 Ekim 2022 Pazartesi 12:30
4Yüz çizgi film karakteri oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Didem Ergüven Tatlıdil, Gülnur Gökçe, İlkay Sipahi ve Onur Kırış’tan kurulu 4Yüz grubu, 13 yıl sonra yeniden bir araya gelip yepyeni şarkılar hazırladı. Yeni çalışmalarını birer birer sevenleriyle buluşturan grup, bir de sürprize imza attı.

HADİ BAKALIM’A YENİ BİR SOLUK

4Yüz, müziğin Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun unutulmaz hit şarkılarından “Hadi Bakalım”ı kendine has tarzıyla yorumladı. Sözleri Aysel Gürel’e, bestesi Onno Tunç’a ait “Hadi Bakalım”ın aranjesine, ilk günden bu yana grubun yapımcılığını üstlenen Temel Zümrüt imza attı.

YÖNETMENDEN ONLINE KLİP

Şarkıya 4Yüz’ün enerjisini yansıtan rengarenk bir klip çekildi. 4Yüz üyelerinin özel efektlerle çizgi film karakterine dönüştüğü klibi yönetmen Süleyman Yüksel online olarak çekti. Grubun hit şarkıları “Dandini” ve “Kız Kıza”da da imzası olan Yüksel, çekimleri görüntülü telefon bağlantısıyla yönetti. Çalışmanın görüntü yönetmenliğini ise grubun fotoğraf çekimlerini de yapan Ufuk Eral yaptı. 4 Yüz üyeleri, klibin “Hadi Bakalım”ın ruhuyla birebir örtüştüğünü, tam bir “pop art” çalışması olduğunu dile getirdi.

HIZ KESMEK YOK!

Sevenleriyle yeniden buluştukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Didem Ergüven Tatlıdil, Gülnur Gökçe, İlkay Sipahi ve Onur Kırış, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Birlikte üretmek ve bunları dinleyicilerimizle paylaşmak harika! Hızımızı kesmeden yepyeni projelerle buluşmaya devam edeceğiz.”


Klip linki: https://youtu.be/XPKnMT0GLaQ

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Anahtar Kelimeler:
4Yüz GrubuSezen AksuSezen Aksu Hadi BakalımGrup 4 Yüz
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