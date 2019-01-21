40 derece ateşle sahneye çıktı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği halk konserinde sahneye çıktı.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran İstanbulluların coşkulu bir gece yaşadığı konserini; “Ben Yoldan Gönüllü Çıktım” şarkısıyla açan Soner Arıca, 2 saat sahnede kaldı.

Birbirimize iyi geleceğiz

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıca; “Bugün ateşim 40 dereceye çıktı. İğne yaptırdım, serum aldım öyle sahneye çıkıyorum. İçeride coşkulu bir seyirci var. Birbirimize iyi geleceğiz.” dedi.