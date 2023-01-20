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4. Uluslararası Kalite Ödüllerinde Parlakyiğit ödüle layık görüldü!

Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülünün sahibi oldu.

20 Ocak 2023 Cuma 23:18
4. Uluslararası Kalite Ödüllerinde Parlakyiğit ödüle layık görüldü!

HABER: SEDAT SARIKAYA

4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülüne layık görüldü. 

4. Uluslararası Kalite Ödülleri, 18 Ocakta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Art arda 3 yıldır başarı ödüllerine layık görülen Mirbey Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirza Parlakyiğit, bu sene de ödülün sahibi oldu. Büyüyen ve istihdamını arttıran inovatif projeleriyle, birbirinden farklı 7 sektörde sürekli yükselen ivmesiyle 'Yılın en iyi girişimci iş adamı' ödülünü Mirza Parlakyiğit aldı. İhracat yaptığı ülke sayısını 57'ye ulaştırarak ekonomiye ciddi katkılar sağladıklarını ifade eden Mirza Parlakyiğit, Mila Tekstil, Bmd Savunma Sanayi, Paryel Enerji, Miska Otomotiv, Morr F Kozmetik gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.  

Mirza Parlakyiğit'e plaketini, gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Doğancan Özadlı takdim etti. Muhteşem gecede Burcu Güneş de sahne alarak repertuvarı ile izleyicilerden tam not aldı. Ekin Uzunlar, İclal Aydın gibi ünlüler de ödül gecesinde yer aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Mirbey GroupMirza Parlakyiğit
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