4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN UZUN MAKARNA DİZİ SETLERİNDE!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Gerçek adı Özgür Balakar olan fenomen henüz 22 yaşında olmasına rağmen büyük bir kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda modellik yapan Uzun Makarna adlı fenomen çekmiş olduğu eğlenceli videolarla kitlesini elinde tutmayı başarıyor. BluTv’de yayınlanacak olan HİÇ adlı dizinin çekimlerinde yer alan Uzun Makarna dizilerdeki başarısıyla da çok konuşulacağa benziyor. Hiç dizisi üniversite gençliğini konu edinecek. Dizinin tanıtımı ‘’Üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları ticaret çok daha büyük bir organizasyona dönüşüyor. #HİÇ yakında sadece BluTV’de.’’ cümleleriyle paylaşıldı. Sıfır Bir’in yapımcılarının yeni projesinde, sosyal medya fenomenleri Doğanay, Semih Varol ve Sera da yer alacak.