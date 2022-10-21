4 farklı dile ve 5 farklı tarza sahipyerli albüm Eastern Roads yayında!

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Eastern Roads, Hicaz makamı ve armonik gam içeren, akor ve enstrüman çeşitliliği bakımından nadir; darbuka, düdük gibi enstrümanlarla Doğu ruhunu yakalarken, trap ve afro davullarla da Batı hissiyatını içeren komplike bir albüm.

17dk’lık kısa dinleme süresiyle, merkeziyetsiz yeni medya kolektifi 541N75’in ilk profesyonel projesi olan Eastern Roads’un Zeki Arkun imzalı Intro’sunda, Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan gibi isimlerle yaptıkları işlerden tanıdığımız İstanbul Strings grubu yaylılarıyla eşlik ediyor. Ayrıca DEH parçasında Hakko ve KURKDJIAN parçasındaysa Aliyah, albümdeki diğer konuk isimler.

Albüm, her sanatçının kendi hayatından gerçek anektodlar üstüne kurulu bir hikaye örgüsüne sahip. Zeki’nin Batı sanatına kafa tutan Doğu rüyası, KAAN’ın göndermeleri, Efe’nin aşkı, EGOM’un mükemmeliyetçiliği ve Berika’nın özlemi. Size 1 yıllık hikayelerini 17 dakikalık zengin bir duyumla anlatıyorlar.

Eastern Roads’un kapak tasarımını, yakın zamanda Türkiye’nin en büyük yatırımlı müzik videosuyla karşımıza çıkacak olan 541N75 paydaşlarından Melik Arıcı üstlenirken, DEH müzik videosunda ise Emrah Tarım imzası bulunuyor.