360 TV’den Gökay Kalaycıoğlu transferi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Ekranların sevilen ismi ve 15 yıl boyunca aralıksız haber gündemini izleyiciye aktaran Gökay Kalaycıoğlu, 5 yıl sonra ‘yuvam’ dediği 360 TV’ye geri dönüyor… ‘Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece’ isimli söyleşi programında ünlü isimler, başarılı sunucu ile aynı masaya oturacak ve Türk televizyon tarihinde yeni bir sayfa açılacak… Çoğu zaman dertleşme, kimi zaman restleşme, ama en çok da eğlence vaad eden bu program şimdiden merak konusu oldu.

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece başlıyor

Hafta sonları sanat, siyaset ve spor dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı programın ilk bölümü her cumartesi ve Pazar günleri saat 12:00’de izleyiciyle buluşacak. ‘Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece’ isimli programın ilk bölüm konuklarının kim olacağı ise şimdiden merak uyandırdı. Yaptığı röportajlarıyla, programcılığıyla, spikerliği ile gece kuşağından gün ortasına; ana haber bülteninden hafta sonu kuşağına; siyasetten magazine kadar geniş yelpazede bilgi birikimine sahip olan Gökay Kalaycıoğlu, konuklarıyla yine gündem yaratacak bir söyleşiyle masaya oturacak.

Gökay Kalaycıoğlu yeni sezona yeni kanalda damga vuracak

Yaptığı özel etkinlik sunumları ile adından sıkça söz ettiren ve aynı zamanda eğitmenlik yaparak medyaya çok sayıda isim kazandıran ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “ Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının benim için yeri bambaşka. Çünkü yuvam olarak bildiğim ve uzun süre ana haber spikerliğini yaptığım 360 TV’ye 5 yıl sonra bambaşka bir renk ile dönüş yapıyorum. Dijitalde hayat bulan Al Sana Haber ve Haber Bahane isimli programlarım izleyiciden çok güzel karşılık buldu. Konuk listeleri, konular, sorular derken ciddi bir telaş içerisindeyim. 360 TV izleyicisi ile yeniden bütünleşeceğiz. Logoyu, 360 ekranını çok özlemişim. ”