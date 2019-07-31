3+1 Zombili

ÇİĞDEM TUNÇ’TAN MÜJDE VAR. YENİ SEZONA, YENİ BİR OYUN DAHA

3 + 1 ZOMBİLİ

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz sezonlarda arka arkaya sahneye koyduğu başarılı oyunlarla kendinden sık sık söz ettiren sanat dünyasının tecrübeli ismi Çiğdem Tunç, on parmağında on marifet olan bir isim olarak biliniyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tunç, hayranlarına yeni sezonda oynayacakları oyunla alakalı müjde verdi. Üç Artı bir Zombili. Yeni oyun kısmetse, adım adım şekilleniyor, sonra kavuşacağız sevgili seyircilerimiz. Bu yıl istedik ki bizi seyrederken çok ama çok gülün..Işte Deliperi ve Zombi Şevki.

Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Şevket karakteriyle gönüllere nakşolmuş Hasan Küçükçetin ve beraberinde o benim, şahane ekip dediğiniz değerli oyuncularima kavuşmanıza az kaldı..Hayırlısıyla.. diyerek yaptığı paylaşım hayranları tarafından kısa zamanda beğeni yağmuruna tutuldu. Profesyonel sanat hayatına Bale sanatçısı olarak başlayan ama geçen yıllar içerisinde Sinema’dan Televizyona, Sahneden Tiyatroya kadar sanatın bir çok dalında adını altın harflerle yazdıran güzel yıldız, bu başarısını bu sezon da üç oyunla birden (3+1 ZOMBİ - Binbir Gece Masalları – Oyun Hırsızı) sürdürmeye kararlı görünüyor.