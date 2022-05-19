Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,61
ALTIN
938,33
DOLAR
15,86
STERLİN
19,78
EURO
16,77
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim/Araştırma Görevlisi...
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
İnönü Üniversitesi 11 Öğretim...
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Nürnberg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“26. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜLÜ” TİYATRONUN YILDIZ KADINLARINA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 36. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 26. Bedia Muvahhid Ödülü sahiplerini buldu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:11
“26. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜLÜ” TİYATRONUN YILDIZ KADINLARINA VERİLDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

26. Bedia Muvahhid ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 13 Mayıs 2022Cuma günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Nazan Yatgın Palabıyık’ın sunduğu törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi 2. Başkanı Nurten Bağcı ve oyuncu Aslı Altaylar katıldı.

Bu yılki ödül; Yaftalı Tabut oyuncuları Bensu Orhunöz, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin Türkmen, Şenay Bağ ve Yeşim Mazıcıoğlu’na takdim edildi.

Ödül töreninde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

“Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatındaki yerleri ve değerleri hala bir tartışma konusudur. Kadınlar toplum içindeki alanlarını korumak için her daim mücadele etmek zorunda kalıyorlar.Bedia Muvahhid emeği ve üretimiyle bu gücü taşıyan Cumhuriyetin yıldız kadınlarındandır. Donanımı, kabiliyeti ve dirayetiyle Cumhuriyetin ideallerinin temsilcisi olmuş bir kadındır.

Parlak oyunculara yıldız denir. Onlar karanlığa ışık olan, yol gösteren, geleceği aydınlatan yıldızlar oldular. Daha büyük bir mirasın olmadığını düşünen bir kadın olarak yıldızlarımızın çoğalmasını diliyorum.

Şehir Tiyatrosu olarak Türk Kadınlar Birliği ile kadın dayanışması içinde 1995 yılından itibaren kadın oyuncularımızı ödüllendiriyoruz. Bu yıl da, bu geceye ışığını yansıtacak olan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum ve kendilerine nice nice ödüller diliyorum” dedi.  

Ayşin Atav’ın anılarını paylaştığı ödül töreni, arp sanatçısı Fatmagül Ergün’ün yer aldığı müzik dinletisiyle sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
26. Bedia Muvahhid Ödülüİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç Dubai tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Sevda Dalgıç Dubai tatiline çıktı
"Yarım Asrı Devirenler” kitabının lansmanı yapıldı
"Yarım Asrı Devirenler” kitabının lansmanı yapıldı
"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı
"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı
30 BİN EURO’LUK ALTIN AYAKKABI
30 BİN EURO’LUK ALTIN AYAKKABI
Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’
Tiyatro Su’dan yeni bir oyun daha ‘‘O YAZ’’
POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI
POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI
Baharı 4. Teklisiyle Karşılıyor
Baharı 4. Teklisiyle Karşılıyor
DERYA TUNA: "YAKINDA EVLENEBİLİRİM"
DERYA TUNA: "YAKINDA EVLENEBİLİRİM"
İki usta sinemacı ‘‘SANATÇI’’da buluştu
İki usta sinemacı ‘‘SANATÇI’’da buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi