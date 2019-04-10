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25 yıllık dostlar buluştu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

25 yıllık dostlar buluştu

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:00
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25 yıllık dostlar buluştu

25 yıllık dostlar Dada’da buluştu

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen isimlerinden Metin Özülkü, Hazal, Jale, Ümit Sayın geçtiğimiz akşam “Şimdi 90’lar” konserinde bir araya geldiler.

90’ların unutulmayan şarkıları

Son zamanlarda Hakan Eren’in organizasyonuyla, sahneye konan Şimdi 90’lar konseri gördüğü ilgi nedeni ile ilk defa Avrupa Yakasında gerçekleşti. Dada Salon Kabarett’te düzenlenen konserde sanatçılar; “Sürgünüm Aşkım”, “Hicran”, “Seninle Olmak Var ya”, “Sevmek Zamanı” gibi 90’lardan, günümüze dillerden düşmeyen hit şarkıları müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan söylediler.

25 yıllık dostluk

Konser sonrası hep beraber Yaşar Şenyüz’ün objektifine poz veren sanatçılar; “25 yıllık dostluğumuz var. Aynı sahnede buluştuğumuz zaman çok eğleniyoruz” dediler.

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Anahtar Kelimeler:
Metin özülküHazalJaleÜmit SayınŞimdi 90’lar Konseri
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