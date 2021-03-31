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23. Yıldır Dağıtılan Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri Bu Yıl Pandemi Yasakları Nedeniyle Törensiz Verildi

31 Mart 2021 Çarşamba 13:16
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23. Yıldır Dağıtılan Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri Bu Yıl Pandemi Yasakları Nedeniyle Törensiz Verildi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

27 Mart “Dünya Tiyatrolar Günü”nde YEKÜV’den Zihni Göktay’a “Onur Ödülü” Merve Dizdar’a da “Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü” verildi.

YEKÜV eğitim vakfı yirmi üç yıldır aralıksız olarak verdiği “YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri”ne bu yıl Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu Zihni Göktay ve çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu Merve Dizdar’ı layık gördü. Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri 27 Mart “Dünya Tiyatrolar Günü” kapsamında Zihni Göktay’a “Onur Ödülü”, Merve Dizdar’a da “Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü” verildi.

Geçtiğimiz yıllarda verilen ödüller özel olarak düşünülmüş mekanlarda sahiplerine verilirken, bu yıl pandemi nedeniyle tören yapılamadı. Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Zihni Göktay’ın ödülü kendi isteği üzerine mensubu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahne Direktörü ve sanatçısı Ayşegül İşsever’e Harbiye Sahnesi’nde YEKÜV vakfı başkan yardımcısı Tülay Erkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Gök Turaç tarafından teslim edildi.

Merve Dizdar ödülünü sette aldı…

YEKÜV’ün “Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü” verdiği Merve Dizdar ödülünü rol aldığı “Masumlar Apartmanı” adlı dizinin setinde aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Merve Dizdar “Bu ödül nedeniyle çok mutluyum heyecanlıyım. Bu zor günler geçtiğinde sahnemize seyircimize kavuşmayı çok istiyorum. Oyunlar oynar, oyunlar izleriz inşallah. Bu günleri bekliyorum” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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