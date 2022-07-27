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23 Yıl Sonra İlk Konser

Serdar Ortaç yıllar sonra Malatya’da konser verdi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:02
23 Yıl Sonra İlk Konser

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali”ninson  gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Serdar Ortaç Konseri vardı. Dört gün süren festivalin seyirci sayısı  üzerinden en kalabalık konserini veren sanatçı “Malatya konserimi hiç unutmayacağım” dedi. 1999’daki Magazin Gazetecileri Derneği gecesindeki olaylarla ilgili olarak Ahmet Kaya mevzusu nedeniyle Kaya’nın memleketi olan Malatya’da istenmeyen kişi olarak gösterilen Serdar Ortaç’ı Malatyalılar büyük bir konukseverlilik ile karşıladılar. Serdar Ortaç’tan önce ise  Özbekistan’dlı dans ve müzik grubu ile rap müzik sanatçısı Eypio sahneye çıktı.

Yirmi yıldan daha uzun bir süredir konser vermek için Malatya’ya gelmeyen Serdar Ortaç “25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali”nin konuğu olarak Malatya’da yıllar sonra sahneye çıktı ve hayranlarıyla buluştu. 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği gecesindeki olaylarla ilgili olarak Ahmet Kaya mevzusu nedeniyle Kaya’nın memleketi olan Malatya’da istenmeyen kişi olarak gösterilen Serdar Ortaç’ı Malatyalılar büyük bir konukseverlilik ile karşıladılar.Malatya’ya gelmeden önce sosyal medya da Ahmet Kaya hayranlarının tepkisi ile ilgili çıkan paylaşımları kendi sayfasında da paylaşan Serdar Ortaç konser alanını dolduran on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. İlk çıkış şarkısı olan “Karabiberim” adlı şarkısından bu yana piyasaya çıkan en sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç dansçıları ve orkestra elemanları ile coşkulu bir konser verdi. Konseri boyunca hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan sanatçı “Bugün burada çok kalabalık bir seyirci kitlesi var. Çok beğendim, Malatya konserimi hiç unutmayacağım, harika bir kitle var” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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