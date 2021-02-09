23 iş, 4 akademi değiştirerek Berna Türkkan ile tanıştım

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 1993 yılında dünyaya gelen Bülent Bağmen Edirnelidir. Eğitimlerinin hepsini İstanbul'da tamamlamıştır. Her seferinde oyuncu olmak istediğini dile getiren Bülent, konservatuar okuyamamış ama oyunculuk eğitimi veren kurumlardan farklı farķlı eğitimler almıştır.

İlk olarak CKSM'de Tiyatro eğitimiyle başlamış, askerliği aradan çıkardıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi Uygulamalı Tiyatro Oyunculuğu eğitimi, Hilal Saral WorkShop, Mehmet Ertansel Audition Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendini tamamlayamadığını hissederek uzun zamandır takip ettiği Berna Türkkan’a ulaşmak için kolları sıvamıştır.

“Berna Hocayı aradığımda Hollywood’da Oyunculuk Akademisi kurmak için Amerika’daydı. Amerikaya gel deseydi gidecektim. Hayalimde Hollywood’da Berna Hocanın Oyuncusu olarak onunla çalışmak vardı. Bunun için ilk adımı atmıştım ve bunun için çok mutluydum’’ diyen Bülent kaydını yaptırarak Berna Hocasının Türkiyeye dönmesini bekledi ve kısa bir dönem sonrası eğitimine başladı. Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisinde kamera oyunculuğu, audition eğitimi, devamlılık tutma, karakter analizi, set adabı, kamera açıları, sinema tarihi eğitimlerini almıştır.

Oyunculukta yönlendirme ve atılan ilk adımlar çok önemli olduğundan 18 yıllık set tecrübesini bütün yönleriyle öğrencilerine aktaran, öğrencilerinin eksiklerini gideren aynı zamanda menajerliğini üstlenen Hocası Berna Türkkan ile yollarına devam eden Bülent Bağmen, Oyunculukta aldığı hazzı hiçbir meslekte bulamadığını söyleyerek ilk eğitiminden bu yana 23 tane işte çalıştığını, bıkmadan usanmadan eğitimlerine devam ettiğini belirtiyor.

Profesyonel bir şekilde motosiklet kullanan, fitnessı, yüzmeyi, badmintonu, Akrobasiyi ve Parkur eğitimlerini aldığını ve sporun her dalını çok sevdiğini de belirtiyor. Son olarak ‘’ Berna Hocam’a iyiki rastladım ve ondan en doğru oyunculuk eğitimini alarak şuan kendimi Dünyanın her yerinde oyunculuğa adım atacak kadar hazır ve güçlü hissediyorum’’ dedi