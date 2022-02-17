22 Yıllık Makeup Medine Biçer: "MESLEĞİME AŞIĞIM"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Mesleğin cazibesiyle 12 yaşında yolunun bir kuaföre düşmesiyle meslekle tanışan Medine Biçer. Zaten o döneme kadar yeteneğimin oldugunu herkes dile getiriyordu. Ve 14 yaşında çırak olarak başladığım bu serüvene 22 yılımı verdim. 16 senedir de kendime ait Makeup,Hairstyle salonu işlemekteyim. Son 4 senedir de işletmeciliğin yani sıra eğitmenlikte yapıyorum. Bunun yanında 10 seneyi aşkın bir süredir sinema,dizi,reklam ve klip Makeup’de yapmaktayım. Mesleğine aşık biri olarak surekli kendimi geliştirmeyi hedefledim. Yenilikleri teknolojiyi işime aktarmaktan hic çekinmedim.Şimdilik daha fazla yoğunlaştığım Istanbul'da profosyonel olarak dizi film sahne makyözlügü ve sac tasarimi ile ilgili isim ile ilgili ilerlemekteyim. Mesleğine aşık biri olarak iyi ki dediğim bir zaman dilimindeyim. Dedi Geçtiğimiz günlerde Ozan Orhon’un yeni klibinin makyajlarını gerçekleştiren Medine Biçer mesleğinde oldukça iddialı.