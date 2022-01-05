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2022’ye Süper Star damgası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:07
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2022’ye Süper Star damgası

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

AJDA PEKKAN SÜPER FİZİĞİ VE YENİ İMAJIYLA YİNE HERKESİ ŞAŞIRTTI

2022’YE SÜPER STAR DAMGASI

Süperstar lakabıyla bilinen, pop müziğinin tartışmasız efsane ismi Ajda Pekkan 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan enerji ve fiziği ile yılbaşı akşamı Günay restaurantda sahne aldı. 

Her dönem yenilikleri ile dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan güçlü sesi ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Ayrıca yeni tarzı ve kıyafeti ile bir genç kız havasındaki duruşu ile parmak ısırttı. Gecede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Süper Star paylaşımında; 

Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, 2022'ye Istanbul Gunay Restaurant ta sevdiklerimizle beraber girdik , gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun. Şeklinde dileklerini dile getirdi.  

O Pop’unYaşayan Efsanesi

Süper Star gecede giydiği pembe kostümün Atelier No7 ‘ye ait olduğunu, saçındaki peruğun ise Platin Peruk’un olduğunu da takipçileri ile paylaştı, geceden koyduğu fotoğraflar çok güzel yorumlar alırken yeni imajı ile yine herkesi çok şaşıtmayı başardı. Bu güne kadar düzenli spor yaparak fiziğini ve sesini koruyan Süper Star Ajda Pekkan tartışmasız o Türkiye’de pop’un yaşayan efsanesi ödülünü almayı hak ediyor. Kendistıine eşlik eden danscılarla birlikte geç saatlere kadar sahnede kalan Süper Starı cemiyet  ve iş hayatından bir çok kişi yalnız bırakmayarak şarkılara alkışlarla eşlik ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ajda PekkanSüper StarPop Müzik
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