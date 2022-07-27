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2022 Sinemanın Kral ve Kraliçeleri gerçekleştirilen bir törenle taç taktılar

“Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” önceki gece Boyut Çelik Kapı’nın ana sponsorluğunda yapıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:10
2022 Sinemanın Kral ve Kraliçeleri gerçekleştirilen bir törenle taç taktılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl 5. kez düzenlenen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” önceki gece Boyut Çelik Kapı’nın ana sponsorluğunda yapıldı. Yarışmaya Türkiye ve Avrupa’dan katılan on iki erkek ve on iki bayan yarışmacı jüri önünde terk döktüler.

Yeni Kraliçe Tatar Güzeli Saide Abliazova

Sıkı bir elemeye tabi tutulan oyuncu adaylarından 19 yaşındaki Kırımlı, Tatar güzeli Saide Abliazova Kraliçe seçildi. 18 yaşındaki Ayhan Kemal İşcan ise Kral ünvanı alarak birinci oldular. İki genç oyuncu adayı da uzun süren bir eğitime katılarak sinema ve dizi dünyasının yeni yüzleri olacaklar. Gecede jüri üyesi de olan Gönül Yazar ünlü oyuncu Serdar Gökhan’a tam 40 yıl önce başrollerini paylaştıkları “Altın Kafes” filminin orijinal afişini hediye ederek sürpriz yaptı...

70’li yılların efsane dergileri “Ses” ve “Hayat” tarafından düzenlenen, sinemanın kral ve kraliçesini seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma “Artist Yarışması” günümüzde “5. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” adıyla önceki gece Wow İstanbul Hotel &Convention Center’de düzenlendi. Vizyon Production ve Bonart Ajans işbirliğiyle düzenlenen, sunuculuklarını Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan, “Kırmızı Halı” röportajları ise Şeniz Ulusoy yaptığı gecede davetliler kırmızı halıda sinemanın vazgeçilmezleri olan klaket ve nostaljik sinema makinesi ile karşılandılar.

MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) nin manevi katkılarıyla gerçekleşen yarışmanın jüri üyeleri Müjdat Gezen (Yarışma Onursal Başkanı), Tamer Karadağlı (Jüri Başkanı), Hayrettin Aksu (Boyut Çelik Kapı Yön.Kur.Bşk.) Veda Ada (Wow Hotel), Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Serdar Gökhan, Coşkun Sabah, Hilal Özdemir, Av.Kasım Aksoy (Jüri Noteri ), Dr. Reşat Bahat (BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi Yön.Kur.Bşk.), Berna Kızılbük (BK Beauty&Healt Center Sahibi), Benan Kurtuluş Saraç (Hay Clinic kurucu ortağı), Menekşe Kankavi (Garal Tekstil Yön.Kur.Bşk.), Dt. Cengiz Bahçevan ve Muammer Kapucuoğlu (Klass Magazin) oluştu.

Üç büyük isim onur ödülü aldı… Gönül Yazar “Bu ilk sinema ödülüm”...

Yarışma gecesi ayrıca “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde üç sinema emekçisi de “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” aldılar. Ödüller bu yıl Gönül Yazar, Serdar Gökhan, ve Erhan Yazıcıoğlu’na verildi. Ödülleri Boyut Çelik Kapı sahibi ve ana sponsor Hayrettin Aksu tarafından verilirken Gönül Yazar’ın konuşması ilgi çekti. Gönül Yazar “Pek çok müzik ödülüm var. Ama 18 yaşında çektiğimiz ‘Taş Bebek’ filmi ile 51 sinema filminde rol aldım. Bugüne kadar hiç sinema ödülüm yoktu. Çok teşekkür ederim” dedi. Gönül Yazar yanında getirdiği ve birlikte ödül aldıkları Serdar Gökhan’a başrollerini paylaştıkları ve tam 40 yıl önce 1982 yılında çekilen, “Altın Kafes” filminin orijinal afişini hediye ederek sürpriz yaptı...

Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçildi...

Yarışmaya elemeler sonunda katılmaya hak kazanan yirmi dört adaydan üç kız, üç erkek dereceye girerek oyunculuk yolunda ilk adımlarını attılar. Yarışmada Kırımlı Tatar güzeli Saide Abliazova (19) Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi “Kraliçe” seçilirken, Hakkari’li Yeliz Açıkel ikinci, Amerika doğumlu Hannah Evrim Babor ise üçüncü oldu. Bayanlar arasında Huriye Şanlıoğlu’da İstanbul Hotel &Convention Center güzeli seçildi.

Erkek adaylar arasında ise birinciliği kazanan İstanbul Üniversitesi ,Eski Yunan Dili ve Edebiyatı öğrencisi Ayhan Kemal İşcan(18) “Kral” olurken, ikinciliği Konyalı Uygar Gülpınar, üçüncülüğü ise Buğra Kılıçarslan kazandı. Dereceye giren yedi aday da MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) nden oyunculuk eğitimi alacaklar. Organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı konuşmasında “Bu yarışmanın en büyük farkı, kazananların araba para gibi bir ödül yerine, çok daha kıymetli olan oyunculuk eğitimleridir. Bunun için Sevgili Müjdat Gezen’e çok teşekkür ederim” dedi.

Gala gecesinde yarışmacılar Daniel’s Paris ve İmza İstanbul’un kıyafetleriyle defile yaptılar. Jüride bulunan konuk sanatçılar Coşkun Sabah ve Hilal Özdemir’de sahne alarak izleyenlere mini konserler verdiler. Coşkun Sabah’ın Gönül Yazar ile birlikte “Aşığım Sana” şarkısındaki düeti ise gecenin bir başka renkli olayı oldu. Yarışmacıların kamp giysileri ise Air Life tarafından hazırlandı.

Yarışma gecesine Önce Vatan Gazetesi yazarları Yaşar Şenyüz ve Nazan Bozan birlikte katıldıklar. Sinema ve dizilerin Entrika kraliçesi lakaplı, TRT’nin ilk kadın haber spikeri Nuran Devres, gecede giydiği kıyafetle gözleri kamaştıran efsane basketbolcuBanu Karadağlı, çakıl taşları ile yaptığı resimlerle ilgi gören ressam Ayfer Yelken, yapmış olduğu sosyal medya reklam filmleri ve klip çalışmaları ileçıkış yakalayanInstagram fenomeni Kamera Kızı Beyda olgun ve eşi Caner Olgun geceyi aynı masada birlikte izlediler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sinemanın Kral Ve Kraliçesi YarışmasıSaide AbliazovaGönül YazarSerdar GökhanErhan Yazıcıoğlu
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