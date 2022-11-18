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2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün üstlendi. 62 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu gece İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda görkemli bir davetle gerçekleşti.

18 Kasım 2022 Cuma 11:20
2022 GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: HABİB BABAR

Cemiyet, iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül töreninde Aslı Hünel, Zahide Yetiş, Çağla Şikel, Nur Ertürk, Wilma Elles, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş, Ece Pirim, İvana Sert ve Tuğba Özay'ın yanı sıra TEMA Vakfı ve LÖSEV'de ödüle layık görüldü. Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında "Dergimizin 19. yılında ödül törenimizin ise 5. yılındayız. Bugün 2022 yılında çıkış yapan ve yıllarca sektörde faaliyet gösteren başarılı kişi ve kurumları ödülleri ile buluşturduk. Ödül sahiplerinin başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum"dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gelin Damat DergisiFerhat MuğurtayPınar Altuğ AtacanBurak Törün
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