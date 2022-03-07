“2022 BENİM YILIM OLACAK”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sözleri Nuran Çamurcu’ya müziği ise Tamer Özkan ve Ekrem Düzgünoğlu’na ait olan şarkının aranjörlüğünü de ünlü müzik adamı Tamer Özkan üstlendi. Şarkının klibi Candar Köker yönetmenliğinde Kilyos’ta çekildi. Biten bir aşkı konu alan şarkı, Umut Açıkgöz’ün güçlü yorumuyla hayat buldu.

10 yaşında ailesi ile birlikte bir mağazanın vitrininde gördüğü klavye ile tanışan Umut Açıkgöz, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Keman –Piyano bölümünden mezun oldu. Ardından da Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı bitirdi.

Bir süre müzik öğretmenliği yapan Sanatçı, 2015’te il şarkısı ‘Ne Olur’u müzikseverlerle buluşturdu. Ardından da 2017’de ‘Mahzen’, 2020’de ise ‘Sevdamı Uyuttum’ ve ‘Merhem’ şarkılarını çıkardı.

İki yıllık bir aranın ardından bu kez ‘Geçmiş Olsun’ ile sevenlerinin karşısına çıkan Umut Açıkgöz, “2022 benim yılım olacak. Çok çalıştık, çok emek verdik ve ortaya bomba gibi bir şarkı çıktı” dedi.