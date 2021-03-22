2021'nin Şarkısı YARALI KALBİM, Sanatçı - Müzisyen Çilem Duman'dan..

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Pandeminin başladığı süreçlerden bugüne müzik ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden, ara vermeden devam eden Müzisyen - Sanatçı Çilem Duman, müzik listelerine iddialı bir yapım ile giriş yaptı.

2015 Ne Demek Lazım, 2017 Sinerji, 2018 feat proje Aklın Yolu, 2019 Yıllar Affetmez ile eserlerin ardından 2021 yılının hit slowları arasına girmeye aday şarkı "Yaralı Kalbim" 19 Mart 2021 tarihinde tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu.

Söz ve bestesi sanatçı Çilem Duman'a ait eseri, Çilem Duman kendi sesinden yorumladı. Klip ünlü yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Ali Eşitmez tarafından İstanbul'un Karadeniz'e uzanan noktasında kışın bitimi, baharın gelişi konsepti ile çekildi.

Hakan Sarıca prodüksiyon yapımı ile 19 Mart 2021'de "Yaralı Kalbim" tüm müzikseverlerle dijital platformlarda buluştu.

Söz: Çilem Duman

Beste: Çilem Duman

Yorumcu: Çilem Duman

Aranjör:Hakan Sarıca

Albüm Kapak Fotoğraf: Ali Eşitmez

Klip Yönetmeni: Ali Eşitmez

Yapım Şirketi: Hakan Sarıca Production

Şarkı: Yaralı Kalbim