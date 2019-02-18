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2019 Düğün Trendleri Lionel Evlilik Festivali’nde belirlendi

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

2019 Düğün Trendleri Lionel Evlilik Festivali’nde belirlendi

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız…

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:38
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2019 Düğün Trendleri Lionel Evlilik Festivali’nde belirlendi

İSTANBUL / FUNDA AKOSMAN ERMAN

Bu yıl 2.si düzenlenen Lionel Evlilik Festivali’nde, düğünlerde 2019 moda trendleri, dekorasyondaki farklılıklar, lezzetli gurme menüler, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, dev gelinlik, damatlık defilesi, gelin saç şovları ve müzik performansları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

 2019 düğün trendlerinin evlenecek çiftlerle buluştuğu festivalde, modacı Esin Arıcan Haute Couture ile “Bahar Dalı Gelinlik Koleksiyonu” ve Şinasi Günaydın Haute Couture ile “Colourful Damatlık Koleksiyonu”  büyük beğeni topladı.

2019’un en son trendleri büyük sükse yaptı

 2019 yılının iddiası olan konsept düğünler ve kişiye özel planlanan tematik yaklaşımların tanıtıldığı festivalde, geline ve çiftlerin ailelerine özel tasarlanmış süit odalar, yeni yılın saç  tasarım trendleri, konsepte uygun verilecek hediyeler  tanıtıldı.

“Bahar Dalı Gelinlik Koleksiyonu” ile destansı bir zarafet gelinleri bekliyor

 26 özel parçadan oluşan ve modacı Esin Arıcan  tarafından dizayn edilen gelinlik defilesinde birbirinden zarif gelinlikler izleyicileri büyüledi. Esin Arıcan Haute Couture “Bahar Dalı 2019” Koleksiyonu’nda yoğun olarak kullanılan bahar dalları, bu yıl gelinliklerin üzerinde çalışılan geometrik desenler, danteller ile birleştirilerek ışıltısı bol bir 2019 çizgisi belirledi. Bu yılın ruhunu temsil eden bahar ve yeniden uyanış teması ile yeni yılda gelinlik dantellerinde yer alan çiçekler yerlerini daha asimetrik ve geometrik desenlere bırakıyor. Defilenin sonunda yer alan Prenses Modeli ise 2019 yılına damgasını vuran en önemli tasarım oldu.

Dünyanın tüm renklerini yansıtan “Colourful Damatlık Koleksiyonu”

ilk   kez  izleyicilerle buluştu

2019 yılında daha sevgi dolu, daha barışçıl ve daha kucaklayıcı bir erkeği temsil eden Colourful Koleksiyonu ile modacı Şinasi Günaydın yepyeni bir trend başlatıyor. Smokinlerin içinde maskülen çizgilerini koruyarak kullanılan dantel detaylar ilk kez görücüye çıktı. 60 çok özel damatlığın sergilendiği defilede, Azeri, Moğol, Rus, Alman ve pek çok farklı ülkeden gelen 22 erkek ve 14 kadın manken  Colourful koleksiyonundaki damatlıkları taşırken dünyada yaşanan ayrımcılığa karşıda birlikte mesaj verdiler.

 

Lionel Hotel “unutulmaz anları”,

“unutulmaz anılara” dönüştürüyor

 Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla Kına Ritüelinden, 2019 düğün danslarındaki son trendlere, saç ve makyaj şovlardan, düğün dekorasyonun da en son yeniliklere kadar düğünle ilgili her detayın izleyicilerle buluştuğu bu özel festivalde, sürpriz çekilişler ve hediyeler de misafirlerle çok özel bir gün yaşattı.

 2019 düğün trendlerinin sergilendiği Evlilik Festivalinde açıklama yapan Lionel Hotel Banket ve Ziyafet Satış Müdürü Oya Ulucan “Bu yıl 2.sini düzenlediğimiz festival ile hedefimiz evlenecek çiftlere en güzel, en ekonomik ve en unutulmaz düğün organizasyonlarını tanıtmak. Çiftler bize başvurduğunda dünyadaki örnekleri gibi onlar için “Wedding Planner” hizmeti sunuyor ve her şeyi onlar adına tasarlıyoruz. Bu özel günde stres yaşamadan anın tadını çıkarmaları için çalışıyoruz” dedi.

Konu ile ilgili bilgi veren Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan “Düğün günü  hayatımızın en özel günü. Biz de grup olarak bu günü unutulmaz kılmak için çalışıyoruz. Gelin ve damadı süit odalarda bir gece hediyemiz olarak ücretsiz konaklatıyoruz. Yemekli düzende 800 kişiye kadar hizmet verebildiğimiz balo salonumuzun yanı sıra  8'inci katta yer alan Haliç Terası'nda 500 kişilik düğünlere ev sahipliği yapıyor, evliliklerinin ilk yıldönümünde çiftlerimizin kutlamalarına ev sahipliği yapıyoruz. Biz evlilik ekonomisine katkı sunmak adına fiyatlarımızı TL bazında vermeye ve her ekonomiye, bütçeye uygun aralıklarda memnuniyet yaratmaya odaklı olarak çalışıyor, unutulmaz anları, unutulmaz anılar haline getiriyoruz.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düğün TrendleriEvlilik FestivaliLionel Evlilik Festivali
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