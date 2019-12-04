2 okul, 1 okul arazisi bağışlandı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞEN AREV EĞİTİME DESTEK GECESİ AMACINA ULAŞTI

İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de seçkin konukların katıldığı eğitime destek gecesine Bürokrat, Siyaset, Sanat, Medya, STK, Akademisyen ve çok sayıda İş insan’ın katıldığı geceye yoğun katılım oldu.

Hülya Avşar; AREV hepimizindir

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar, “Ardahan Eğitim Vakfı kar tanesi gibi bembeyazdır. Siyaset üstüdür hiçbir partinin siyasi kuruluşun arka bahçesi olmamıştır olmayacaktır. Çocuklarınızın evi çocuklarımızın hizmetindedir Ardahan Eğitim Vakfı bu amaçla kuruldu. Vakıf olma sebebi de bu amaçla yazıldı, kısacası AREV hepimizindir” dedi.

İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) Başkanı İlter Avşar ve AREV yüksek istişare Başkanı Doğan Şentürk’ün ev sahipliği yaptığı gecenin sunuculuğunu Türkiye Güzeli Başarılı Sunucu Neslihan Maltepe üstlendi. Gecenin sürprizi ise babası Ardahanlı olan ünlü sanatçı Hülya Avşar ve hayatı birçok kitap ve gazetede yer alan Kars Digor doğumlu ünlü işadamı Baran Korkmaz büyük ilgi gördüler.

AREV Ardahan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın gecesine katılan Ardahanlı ünlü sanatçı Hülya Avşar, gazeteci Deniz Zeyrek ‘in “Kars’ta sinema vardı, biz lise yıllarımızda sinemaya giderdik” sözleri üzerine ”Ardahan’da sinema yok, ben çok üzüldüm. Bu ülkenin bir sanatçısı olarak, Ardahanlı olarak çok üzüldüm. Kendimden de utandım bu güne kadar benim niye haberim olmadı. En kısa zamanda ilk işim memleketim olan Ardahan’a bir sinema ve tiyatro salonu yaptırmak olacak. Burada söz veriyorum. Daha öncede orada bir spor okulu yaptırmıştım” dedi.

İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) Eğitime destek gecesine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç, Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Orhan Çerkez, SGK Fatih Bölge müdürü Coşkun Bilgin, FOX TV Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sabah gazetesi yazarı Erhan Öztürk, Flash gazetesi sahibi Ali Rıza Yıldız, TRT Kurdi muhabiri Mehmet Avşar, Siyasal yaşam gazetesi sahibi Erkan Sarıkaya, Kavram Eğitim kurumları Sahibi Ümit Kalko, KAISİAD Başkanı Orhan Gökçe ve yönetimi, Göle Kadın Meclisi Derneği Başkanı Türkan Deli, THM Sanatçısı Turgay Demir, Murat Gökdemir, Avukat Ergün Özer, Avukat Özgür Kip, Avukat Serap Ateş ve adını yazamadığımız çok sayıda bölge kanat önderi katıldı.

Eğitime destek gecesi amacına ulaştı

Ardahan Eğitim ve Kültür Vakfı eğitime destek gecesinde Hülya Avşar Ardahan’da bir sinema yapılması konusunda öncülük edeceğini belirtti. Kars’lı işadamı Baran Korkmaz ve Ardahanlı İşadamı Erbakan Malkoç Ardahan’da AREV aracılığı ile birer okul yaptıracaklarına söz verdiler. Ardahanlı işadamı Üzeyir Engin’de AREV aracılığı ile eğitime destek için bir arsa bağışladığını belirtti. Geceye katılan misafirlerde kendilerine dağıtılan zarflara para koyarak eğitime destek için katkı sundular.

Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar’ın öncülüğünde Ardahan’a kurulan robotik kodlama ile Türkiye birincisi olan ve ardından Türkiye'yi Çin'de temsil ederek Dünya üçüncüsü Ardahanlı öğrenciler olup büyük başarı sağlamış ve tüm dünyaya Türkiye’nin tanıtımını yapmıştılar.