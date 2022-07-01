2 Kere Bis Yaptılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Günler öncesinden rezervasyonları dolan konserin açılışını yapan Metin Özülkü, izleyenleri; “Bu akşam burada muhteşem bir kalabalık var. İyi ki geldiniz” sözleriyle selamladı. 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 2 kere bis yapıp, finali Fikret Şeneş’in “Memleketim” şarkısıyla yaptılar.Türkiye turnesine devam eden Şimdi 90’lar, 16 Temmuz’da tekrar Moda Kayıkhane’de sahne alacaklar.

Reyhan’ın nikah şahidi ben olacağım

Ümit Sayın ve Reyhan Karaca, Ümit Sayın, gece boyunca esprileriyle Reyhan Karaca’ya takıldı. “Bu sene Reyhan’ı evlendireceğim. Nikah şahidi de ben olacağım” diyen Sayın’a, Karaca; “Hadi inşallah, altın da çok pahalılandı Ümitçiğim, 24 ayar bilezik de isterim” sözleriyle cevap vererek, izleyenleri güldürdü.