1800 Metre Yüksekte Şarkı Söyledi

MUĞLA - Şarkıları ile genç neslin en çok dinlenen pop müzik yorumcuları arasında gösterilen ve beseleri ile sanat dünyasına bir çok eser kazandıran Bahadır Tatlıöz, tatilini geçirdiği Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yaptı. Babadağ'ın 1800 metrelik yükseltisinden kendisini boşluğa bırakan Tatlıöz, dakikalarca gökyüzünde süzülerek kendi adına muhteşem bir deneyim yaşadı. Extereme sporlara meraklı olduğunu ancak aşırı yüksek irtifaların kendisini sürekli kokruttuğunu dile getiren Tatlıöz, bu deneyimle birlikte yüksekli korkusunu da yenmiş oldu. Yerden 1800 metre yükseklikte kendisine eşlik eden deneyimli paraşütçü ile birlikte dillere pelesenk olan ''Takvim'' şarkısını söyleyen genç sanatçı, yere iner inmez sevinç çığlıkları attı.

Haber: Elif Hayvalı