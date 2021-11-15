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17 yaşında girdiği ilk yarışmada birinci oldu!

Nisan Dolu, 17 yaşında girdiği ilk yarışmada birinci oldu!

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:18
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17 yaşında girdiği ilk yarışmada birinci oldu!

Nisan Dolu, 17 yaşında girdiği ilk yarışmada birinci oldu!

ALMİNA BESRA BABAR / İSTANBUL

Nisan Dolu, Bursa’da amatör şarkıcıların keşfedilmesi için gerçekleştirilen “Bilinmeyen Sesler” yarışmasında birinci oldu. Haftanın iki günü canlı yayınla gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar performanslarını beş ay boyunca gösterme fırsatı buldular. Yoğun katılım nedeniyle pandemi koşullarını dikkate alarak canlı yayınlar üzerinden gerçekleşen projede katılımcılar ve aileleri de pandemiden yarışma anlarında uzaklaşmış oldular. Yarışma sonunda birinciliği göğüsleyen Nisan, henüz on yedi yaşında ve sesiyle büyük beğeni topluyor.

Seni biraz tanıyabilir miyiz?

“Ben Nisan 31.03.2004 doğumluyum. Özel Atabek Anadolu lisesinde lise son sınıf öğrencisiyim. Lisanslı bir voleybol oyuncusuyum. Ama hep hayallerim müzikten yana oldu. Yaklaşık 7-8 yaşından beri evde, odamda okuldan geldikten sonra sürekli şarkı söylerdim. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak adına hep hayallerim vardı; konser vermek, sahnelerde olmak gibi…” dedi.

Peki müzik eğitimi alıyor musun?

“Göktürk’te bir sanat akademisinde haftanın iki günü şan dersi eğitimi almaktayım. Haftanın bir günü de özel piyano eğitimi alıyorum. Onun öncesinde Bakırköy BASAD Derneği’nde İskender DOĞAN’dan dersler aldım. Gitarı tam anlamıyla pandemi döneminde  kendi başıma öğrendim ve ritmik bir şekilde çalmaya başladım.” dedi.

Bize biraz da gelecekten ve hayallerinden bahsedebilir misin?

“Öncelikli hayalim üniversite hayatımı değerli bir konservatuarda en iyi şekilde tamamlamak. Eğitimimle birlikte kariyer adımlarımı atmak istiyorum.” dedi.

Peki şu an nasıl hissediyorsun?

“Şu an oldukça mutlu ve heyecanlıyım. Hem yarışmada birinci olmak hem de aldığım güzel tepkiler bunu sağladı. Bu ilk adımla birlikte şu an hayallerimi yavaş yavaş gerçekleştireceğimi daha güçlü bir şekilde hissediyorum. İçimde, yakın bir gelecekte güzel bir kariyerin beni beklediğine tüm içtenliğimle inanıyorum. Özgüvenli olmak, dışa dönük olmak hep en önemlisidir. Tüm hayatım boyunca sosyal olmaya hep önem vermişimdir. Gelecek için tüm verdiklerimi almak istiyorum; umutluyum.” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bilinmeyen SeslerNisan Dolu
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