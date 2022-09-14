15. Uluslararası Art Moves Sanat Festivali'nden Türk tasarımcıya ödül

HABER: DİNÇER KARACALAR

"Aşk mı, nefret mi? Gerçek mi, yalan mı? Bu belirsiz zamanlarda neyi takdir etmeliyiz?" temasıyla bu yıl 15.'si düzenlenen Art Moves Sanat Festivali Art on Billboards yarışmasına 71 ülkeden 406 tasarımcı katıldı. 736 tasarımın yarıştığı yarışmada seçilecek 6 tasarımcı içerisine seçilen ve onur ödülüne layık görülen tek Türk tasarımcı Burak Şahin oldu. Seçilen tasarımlar Polonya'nın Torun şehrinde billboardlarda sergilenmek üzere sanat severlerle buluştu.

Çeşitli etkinliklerle kutlanan festivalde tasarımların billboardlarda sergilenmesinin yanında workshoplar, tasarım etkinlikleri ve söyleşiler de gerçekleşiyor.

French Fries Reklam Ajansı’nda art direktör olarak görev alan Şahin daha önce de Hürriyet Genç Kırmızı Ödülleri'nde birincilik almıştı.

Aşağıdaki linkten ayrıntılara ulaşabilirsiniz:



Art Moves – Festiwal Sztuki na Bilbordach (artmovesfestival.org)



behance: https://www.behance.net/buraksahinside