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10.MOOD ÖDÜLLERİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Burak Akan tarafından bu yıl 10. kez gerçekleşen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti.

23 Ağustos 2022 Salı 13:07
10.MOOD ÖDÜLLERİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ

Büyük Çamlıca Balcoon Bosphorusta Gerçekleşen gecede jüri üyeleri

Burak Akan, Güvenç Kurtar,Selma Şentürk,Bedia Teymur,Kahraman Sivri, İhsan Menku,Kadir Balık, Musab Cansız, Nihal Coşkun, Önder Özen,Duygu Deneyici ve Eylül Pınar Çamlıbelden oluştu.

DÜNYA YILDIZI ONUR KONUĞU OLDU

Dünyaca ünlü Sanatçı Ana Shine Gecede En İyi Yabancı Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü ve Onur Konuğu olarak geceye katıldı. Ana Shine ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı.

WİLMA ELLES'TEN SÜRPRİZ

Oyuncu Wilma Elles En iyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülünün Sahibi oldu. Sahneye dansçılar eşliğinde gelen Wilma Elles şarkı söyleyip dans etmeye başlayınca herkesi şaşırttı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Oyuncu çıkarttığı Şarkıyı ilk kez Mood Ödüllerinde seslendirdi.

Atiye,Aydilge,Alara Temoçin,Selim Gülgören ve Selçuk Ural geceye şarkılarıyla renk kattı.

Ödül Alanlar:

En iyi Yabancı Kadın Sanatçı: Ana Shine

En iyi Erkek Oyuncu : Murat Serezli

En iyi Müzik Albümü: Atiye / Deli İşi

En iyi Erkek Fotoğrafçı Levent Çekiç

En iyi Kadın Sanatçı: Aydilge

En iyi Dizi / Film Yapımcısı: Şükrü Avşar

Yaşam boyu Sanat Onur Ödülü: İlyas Salman

En iyi Çıkış Yapan Şarkı: Selim Gülgören / Bı Yanım

En iyi Proje : Alara / Ugly War

En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen

En iyi Erkek Sunucu : Uğur Arslan

En iyi Kadın Sunucu : Zahide Yetiş

En iyi Müzik Grubu : Sakiler

En iyi Make Up Artist : Ceylan Odacıoğlu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak AkanMood ÖdülleriBüyük Çamlıca Balcoon BosphorusWilma Elles
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