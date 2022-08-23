10.MOOD ÖDÜLLERİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ
Büyük Çamlıca Balcoon Bosphorusta Gerçekleşen gecede jüri üyeleri
Burak Akan, Güvenç Kurtar,Selma Şentürk,Bedia Teymur,Kahraman Sivri, İhsan Menku,Kadir Balık, Musab Cansız, Nihal Coşkun, Önder Özen,Duygu Deneyici ve Eylül Pınar Çamlıbelden oluştu.
DÜNYA YILDIZI ONUR KONUĞU OLDU
Dünyaca ünlü Sanatçı Ana Shine Gecede En İyi Yabancı Kadın Sanatçı ödülüne layık görüldü ve Onur Konuğu olarak geceye katıldı. Ana Shine ödülünü Burak Akan'ın elinden aldı.
WİLMA ELLES'TEN SÜRPRİZ
Oyuncu Wilma Elles En iyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülünün Sahibi oldu. Sahneye dansçılar eşliğinde gelen Wilma Elles şarkı söyleyip dans etmeye başlayınca herkesi şaşırttı.
Mutluluğu gözlerinden okunan Oyuncu çıkarttığı Şarkıyı ilk kez Mood Ödüllerinde seslendirdi.
Atiye,Aydilge,Alara Temoçin,Selim Gülgören ve Selçuk Ural geceye şarkılarıyla renk kattı.
Ödül Alanlar:
En iyi Yabancı Kadın Sanatçı: Ana Shine
En iyi Erkek Oyuncu : Murat Serezli
En iyi Müzik Albümü: Atiye / Deli İşi
En iyi Erkek Fotoğrafçı Levent Çekiç
En iyi Kadın Sanatçı: Aydilge
En iyi Dizi / Film Yapımcısı: Şükrü Avşar
Yaşam boyu Sanat Onur Ödülü: İlyas Salman
En iyi Çıkış Yapan Şarkı: Selim Gülgören / Bı Yanım
En iyi Proje : Alara / Ugly War
En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Selahattin Taşdöğen
En iyi Erkek Sunucu : Uğur Arslan
En iyi Kadın Sunucu : Zahide Yetiş
En iyi Müzik Grubu : Sakiler
En iyi Make Up Artist : Ceylan Odacıoğlu
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