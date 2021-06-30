1 Numara Ayten Alpman

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Her nesil tanımalı

Geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşan ve yayınlandığı gün iTunes'da 1 numaraya yerleşen albüm için prodüktör Hakan Eren; “Ayten Alpman, her neslin tanıması gereken çok özel bir sanatçıydı. Albümün başarısı beni çok mutlu etti ve duygulandırdı” dedi. Yılların radyo programcısı olarak ta tanıdığımız Hakan Eren’in sahibi olduğu Ossi müzik bu anlamda çok önemli bir misyon edinmiş bulunuyor. Özellikle 70, 80, ve 90 lı yıllarda çok popüler olan şarkı ve şarkıcıları yeniden eski hayranları ve yeni nesille buluşturmaya devam ediyor. Dillerde marş haline gelen yediden yetmişe herkesin ezbere bildiği Bir başkadır da unutulmayan klasiklerin içinde kendine yer bulmuş görünüyor.

9 şarkılık albüm

Ajda Pekkan’dan Nilüfer'e, Nükhet Duru’dan Grup Gündoğarken’e farklı sanatçılardan kulaklarımıza yer etmiş şarkıları Ayten Alpman’ın, kendine has muhteşem yorumu eşliğinde Ayten Alpmanca dinlediğimiz albümünde; “Yaz Yağmuru”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Sesini Duyur”, “Erkekler Ağlamaz”, “Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var”, “Herkes Kendi Yolunda”, “Seninleyim”, “Söyleyemedim”, “Pencere” isimli 9 şarkı yer alıyor.



