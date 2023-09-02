Haber: Mert Osman Erman

Ya da bir Fransız-Afrika bağlamında, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, eski günlerin kötü sonrası sömürgeciliğinin ardında olduğunu düşündüğü anda dört Frankofon devletinde darbelerin yaşandığını gözlemliyor?

Kimse, Soğuk Savaş'a yaklaşık olarak denk gelen uzun bir dönem boyunca Fransa'nın La Françafrique'daki çıkarlarını ilerletmek için bir miktar hilekarlık ve askeri güç kullandığı gerçeğini reddetmez.

Ancak Paris'ten son çeyrek yüzyıl boyunca gelen mesajın - en azından resmi olarak - bu günlerin geride kaldığıdır.

Artık birçok kişi, sallantıdaki otokratları desteklemek için Fransız askerlerinin otomatik olarak talep edildiği günlerin geride kaldığını, Fransız siyasi partilerini finanse etmeye yardımcı olan milyonlarca doların kaybolduğunu savunmuyor.

Bugünün anahtar kelimeleri "demokratikleşme", "yetkilendirme", "işbirliği" ve "gençlerle ilişkilendirme" dir. Elysee Sarayı'ndaki bir yetkilinin ifadesine göre: "Başkanlık saraylarında adamlarımızın bulunduğu çok uzun zaman oldu."

Belki her şeyin açık bir şekilde yasal olduğunu ve Paris ile Frankofon başkentleri arasında hala karşılıklı baskılar ve teşviklerin geçmediğini iddia etmek safça olurdu.

Ancak Fransız etkisinin hala bu kadar büyük olduğunu iddia etmek de vahşi bir abartı olmalıdır.

Gabon örneğine bakalım - sık sık yozlaşmış sonrası sömürgecilik sembolü olarak görülür - kuşkusuz alafranga politikacıları tarafından condescendingly "bizden biri" olarak kabul edilen devrik Başkan Ali Bongo'nun babası Omar Bongo'nun öyle olduğu doğruydu ve onlar da bundan faydalandılar.

Ancak eğer Fransız etkisi hala bu kadar büyükse, Ali Bongo geçen yıl Commonwealth'a katılmak dahil olmak üzere Gabon'u Fransızlardan çekilmeye yönlendirmek için hareket ettiyse neden? Bongoların serveti - ve onun Paris'te gizlenmesi - kuşkusuz efsaneviydi. Ancak bu, Ali'yi Angloların kollarına itmeye ve Bongo ailesinin üyelerine karşı suç işlemeye yol açan politikacılar tarafından engellenmeyen Fransız anti-yolsuzluk yargıçlarının eylemi değil miydi?

Ve eğer Paris hala komşu Kamerun üzerinde etkisi varsa, lideri Paul Biya'nın neden yakın zamanda St. Petersburg'daki Rusya-Afrika zirvesine katılarak Vladimir Putin ile yan yana gülümsediğini gördük?

Gerçek şu ki - gazeteci Amaury Coutansais'e göre, Macron'ün Afrika Tuzakları adlı kitabın yazarı - Fransa şu anda sadece artık var olmayan bir "tarihsel anakronizmi" yaşıyor.

"Afrika küreselleşti," diyor. "Bugünlerde Afrika devletlerinin bekleme odalarında tüm dünya var: Türkler, Ruslar, İsrail, hatta Fransa gibi müttefikler Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri."

"Afrika'daki muhalefetler, Fransa'nın hala her şeye gücü yettiğini hayal ediyorlar. Gerçekte Fransa tüm kirli polis işini yaparken, rakipleri sözleşmeleri alıyordu."

Bu nedenle orijinal soruya dönmek: Fransız etkisi Afrika'da azalıyorsa, şimdi neden ona karşı en şiddetli tepkiyi görüyoruz?

Kesinlikle, eski Başkan Charles De Gaulle'ün Monsieur Afrique, Jacques Foccart'ın 1960'ların ve sonrasındaki darbeleri düzenlediği dönemde ve gerçekten pis paraların Paris'e yakın Le Bourget havaalanına aktarıldığı dönemde daha uygun olurdu.

Cevap iki kısımdan oluşur

İlk olarak, bir sorunun ciddiyet algısı, görünür düzelmenin oranıyla artan bir derin kökleri psikolojik neden vardır. Bu süreci tanımlayan bir yasa olduğu muhtemeldir.

İnsanlar adaletsizlik veya ayrımcılığın içinde derinlemesine gömüldüğünde, daha büyük resmi görmekte zorlanırlar. Küçük iyileştirmeler beklenen tek şeydir ve hoşgörülür. Ancak insanlar tam bir özgürleşmeyi hayal etmeye başladıklarında, boyunduruklarının tam boyutunu algılarlar. Ve daha öfkeli olurlar.

Bu bir teoridir. Fransa'nın Sahel ve Orta Afrika'daki sömürge varlığı o kadar kökleşmişti ki, bugünün daha özgüvenli nesilleri arasında artan bir öfke hissi provoke etmek kaçınılmazdı. Coutansais'ye göre: "Her şey geçer - sadece geçmiş geçmez."

İkinci açıklama birinciyi çürütmez, ancak tamamlar

Fransızların dışarıdan elin işte olduğunu görmekte yanlış olmadıklarıdır.

Macron, pazartesi günü Fransız elçilerine yaptığı konuşmada, Fransızca konuşulan Afrika'da son zamanlarda yaşanan "darbeler salgını"na neden olduğunu söylediği "kendini ilan eden pan-Afrikacılarla ve neo-emperyalistler arasındaki barok ittifakı" tanımladı. Bu, Gabon, Nijer, Burkina Faso, Gine ve Mali'yi kapsar.

Macron'un gözünde "neo-emperyalistler" Rusya ve Çin'dir ve bunların, potansiyel darbecilere zehirli sözler akıttığına ve egemenlik ve sömürge sömürüsü üzerine eski tartışmaları kışkırttığına inanmaktadır.

Ona göre, Fransa eski sömürgelerini yenmek için Sahel'dedir, çünkü "terörist bir tehdit var ve egemen devletler bize yardım etmemizi istedi".

Bunun aksini düşünmek, pazartesi günü söylediği gibi, "çılgın bir dünyada yaşamaktır".

Ancak çok açık bir şekilde, birçok insan komplo teorisini tercih ediyor, bu nedenle her şeyin daha iyiye gitmesi gereken zamanlarda daha da kötüye gittiği zaman bu durum ortaya çıkıyor.