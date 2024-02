Uruguaylı orta saha oyuncusu, yarın RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maça iç sahada çıkmalarını avantaj olarak değerlendiren Torreira, "Çok önemli bir maç. Rakibimiz farklı tarzda bir takım olabilir ama yüzde 100'ümüzü vermek zorundayız. Konsantrasyonu yüksek bir şekilde oynamamız gerekiyor. Buraya mücadele ederek geldik. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleyi sahaya yansıtmamız lazım. Hafta içinde iyi bir çalışma yaptık. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj olacak." diye konuştu.

Lucas Torreira, Avrupa'da kupa kaldırmanın hayalini kurduklarına değinerek, "Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Performansımıza baktığınızda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Ancak şu anda Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Avrupa'da hala ülkemizi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Bir sonraki tura geçebilmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki tarihini biliyoruz. Amacımız en yüksek noktaya kadar gelebilmek. Bu ligde veya başka bir yer de olsa ilk önce ilk maça odaklanmalıyız, adım adım ilerlemeliyiz. Önceliğimiz yarınki maç. Güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Okan hocayla çalışmak çok büyük keyif"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'a övgüde bulundu.

Buruk'un tarzını değerlendirmesi istenen Torreira, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 senedir buradayım. Her maçta tutkuyla takımı için oynayan bir insanım. Sırtımda soy adım var ama benim için en önemlisi göğsümdeki arma. Sahaya her girdiğimde elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı, takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi mutlu etmek için mücadele ediyorum. Okan hocayla çalışmak çok büyük keyif. Karizmatik bir insan. Takımın içinde bulunan herkes bizi çok iyi hissettiriyor. Şu anda 28 yaşımdayım. Bu kadar önemli bir takımda oynadığım ve Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı her giydiğimde mutlu oluyorum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte çok büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Galatasaray'da da umarım uzun seneler birçok başarıya imza atacağız. Bana her zaman güven verdiği için de teşekkür ediyorum."

"Her akşam bu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum"

Torreira, sarı-kırmızılı formayla gol atmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Galatasaray kariyerinde henüz gol atamadığının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hatırlatmasıyla, "Antrenmanlara daha fazla gelmeniz gerekiyor. Antrenmanlarda birçok gol atıyorum." diye espri yaptı.

Gol atmak istediğini dile getiren Torreira, "Her akşam bu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Şimdiye kadar gol atamadım. Ancak bu kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. Ben bunun için elimden geleni yapıyorum. Ancak içten içe de gol atmak istiyorum." dedi.

"Nando, oyuncu ve insan olarak kadromuzdaki en önemli kişi"

Lucas Torreira, vatandaşı ve kaptanı Fernando Muslera'nın takım içindeki en önemli kişi olduğunu söyledi.

Galatasaray'a Muslera'nın bir telefonu ile geldiğini aktaran Torreira, "Nando, oyuncu ve insan olarak kadromuzdaki en önemli kişi. Soyunma odasını yönetiyor, ülkeye gelen yeni oyunculara yardımcı oluyor. Bu formayı giyiyorsam bunu ona borçluyum. Onun aramasıyla ikna oldum. Galatasaray tarihi açısından unutulmaz bir insan. Bu kulüp içinde yıllarca hizmet edeceğine inanıyorum. Burada daha kaç yıl kalacağımı bilmiyorum ama burada yaşadığım her şeyi de ona borçlu olduğuma inanıyorum. Bu formayı giydiğim için gururluyum. Onunla takım arkadaşı olmak da benim için ayrı bir gurur." diyerek sözlerini tamamladı.