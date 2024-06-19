Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Lübnan'ın yüksek dağlık bölgesi ve önemli içme suyu kaynağı olan Cebel Lübnan vilayetine bağlı Tanurin bölgesinde yangın çıktı.

Ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisi ile kısa bir süre içerisinde yayıldığı, bölgedeki bir çok elma, kiraz ve zeytin ağacının tamamen yanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Yangının itfaiye, sivil savunma ekipleri ve bölgedeki köylülerin yardım ile büyük oranda kontrol altına alındığı, zeminde soğutma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca, yangın nedeniyle bölgedeki su şebekesi ve sulama borularının büyük oranda zarar gördüğü aktarıldı.