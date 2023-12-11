İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere 6 roket fırlatıldığı bildirildi.

Roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun, atış yapılan noktaları hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail uçaklarının gece saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın 8 Ekim'den bu yana sınır hattındaki çatışmalarında 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.