Bu yıl Lozan Antlaşması’nın 100.yılına ulaştık. Cumhuriyete giden yolda Lozan’da aldığımız bağımsızlık belgemiz olan Lozan Antlaşması, Devletimizin “Kuruluş Tapusu “ niteliğindedir. Lozan Antlaşması aradan yüz yıl geçmesine rağmen öneminden bir şey eksilmediği gibi, komşularımızla ve uluslararası ilişkilerimizde hep güvencemiz olmuştur.

Lozan Antlaşması ile ilgili değerlendirmelerde; Antlaşmanın devletimizin kuruluşundaki ehemmiyetini ve görüşmeler için Türk Heyetinin Lozan’a giderken zamandaki ülkenin şartlarını, durumunu iyi bilmek gerekir. Aksi halde yanılgılara düşülür

Yunanistan’ın son zamanlarda adalara asker yığıp, adaları silahlandırması, Amerika ile ittifak içine girip Yunanistan’ı Amerika üsleri konumuna getirerek güvenliğimizi tehdit etmesine itirazlarımızda, hep Lozan Antlaşması esasları ön planda yer almaktadır.

Ötedenberi bazı çevrelerce güvenilir hiçbir belge ve bilgiye dayanmadan “Lozan Antlaşma’sının gizli maddeleri olduğu, bunların 100 yıl gizli tutulacağı ve sonra açıklanacağı” gibi gerçeklerden uzak, dedikodu mahiyetinde, halkın kafasını karıştıran bilgiler yayılmıştır. İşte geldik 100. Yıla! Gizli maddeler nerede? Bu dedikoduları çıkararak Lozan görüşmelerini yürüten heyete haksızlık yapanlar, aklı selim düşünüp değerlendirme yapsalardı, böyle bir şeyin olmayacağını kendileri de anlarlardı. Her şeyden önce Lozan’da Türk Heyeti karşılarında 20’ye yakın devletle sekiz ay boğaz boğaza mücadele etmiştir. Türk Heyeti bunlardan hangisi ile anlaşıp, gizli maddeler koyduracak? Sonra Türk Heyeti adı üstünde bir heyet, bir kişiden ibaret değil ki! Böyle gerçek dışı dedikoduları çıkaranların iyi niyetli olmadıkları kesin bir husustur.

Lozan Antlaşması ile ilgili sık gündeme getirilen bir diğer konu Adalar meselesidir. Burnumuzun dibindeki adaları nasıl verdik?

Bu görüşleri ileri sürenlerin “Lozan’a galip olarak gittik, niye istediklerimizi alamadık” psikolojisi içinde olduklarını tahmin ediyoruz.

Evet, biz Lozan’a savaşın galibi olarak gittik, ama Lozan görüşmeleri yendiğimiz Yunanistan’la değil, başta 1.Dünya Savaşının galipleri (İtilaf Devletleri) ve aynı zamanda Yunanlıları Anadolu’yu işgale gönderenler arasında ceryan etmiştir. Hem de uzun süren sert tartışmalarla. Lozan görüşmelerinde Yunanistan’ın sesi neredeyse hiç çıkmamıştır. Nitekim görüşmelerde İsmet Paşa masaya galip devlet olarak oturmanın verdiği güven içinde haksızlıklara sert bir tutum takınınca, Konferans Başkanı İngiltere Dış işleri Bakanı Lord Curson İsmet Paşaya “ Paşa siz bizi değil Yunanistan’ı yendiniz” demiştir.

Adalar meselesine biraz açıklık getirelim. İtalya Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a ( bugünkü Libya) saldırmış (1911-12) fakat istediği sonucu alamayınca, Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazına da saldırmış ve nihayet Balkan Savaşlarının hemen öncesinde Oniki Ada’yı fiilen işgal etmişti. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu şartlar gereği mecburen İtalya ile 12 Ekim 1912 tarihinde Oniki Ada’yı tam teslim etmese de Lozan’ın Uşi kentinde barış Antlaşması imzaladı . Bu da Lozan Antlaşması diye anılır ve Lozan Antlaşması ile karıştırılır. İtalya I. Dünya Savaşında Oniki Ada’ya tamamen yerleşti.On iki ada 2.Dünya Savaşının sonrasında Yunanistan’a verilmiştir.

İtalyanların kontrolünde olan Oniki haricindeki Türkiye’ye yakın Ege adalarının çoğu Balkan Savaşlarında Yunan’lılar tarafından alınmıştır. Hem de kolayca. Osmanlı vatandaşı bir rum tarafından Yunanistan’a hediye edilen ve o zamanın şartlarında üstün teknolojiye sahip Averof isimli zırhlı bir savaş gemisine karşı konulamaması neticesinde adalar kısa sürede birer birer elden çıkmıştı.

Lozan görüşmelerinde adaların geri alınmaya çalışılmışsa da başarılı olunamamıştır. Burda adalarda yaşayan nüfusun çoğunluğunun rum olması belirleyici factör olmuştur. 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kalan adaların nüfus yapısının bu şekilde olmasını, siyasi tarihçi Prof. Dr. Fahir Armaoğlu büyük bir stratejik hata olarak değerlendirir ( Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi).

Elbette horoz seslerini duyduğumuz, burnumuzun dibindeki adaların bizde olmasını her Türk insanı ister. Ama istemekle olmuyor.Her iş bitiyor yerleşik nüfus meselesi önemli hale geliyor. Son yıllarda milyonlarca sığınmacı nüfusla karşı karşıya kalan ülkemiz, demokrafik yapının( nüfus yapısının) değişiminden, kısa sürede çok daha değiceğine dikkat çeken insanları ( siyasetçi, gazeteci, yazar, bilim adamı vb.) suçlama yerine bu konulara dikkatli bir gözle bakılması ve düşünülmesi yararlı olacaktır. Aksi halde bu konulara dikkat etmeyenlerin, gelecek nesillere stratejik hatalar yapılmış miras bırakmış olacaklarına şüphe yoktur.

Lozan görüşmelerinde adaları geri almak mümkün olmamışsa da, Yunanistan’ın bu adaları silahlandırmaması ve askeri güç bulundurmaması şartı getirilmişti.

Türk Heyeti Lozan’a giderken Mondros’la başlayan İstanbul işgali devam ediyordu. İşgalcilerin hepsi henüz yurdumuzu terketmemişlerdi. 12 yıldır aralıksız savaş içinde olan, elinde bir şeyi kalmamış, erkeklerini cephelerde yitirmiş, üretim yapamayan halk endişeli bir bekleyiş içerisindeydi.

Uzun ve sert tartışmalar içinde geçen görüşmelerde, Türk Heyeti eski elde ettiği çıkarlarından vazgeçmek istemeyen ve Türk Milletine bağımsızlığı çok gören sömürgeci emperyalistlerle mücadele etmiştir.

Türk Heyeti Lozan’a bir hak arayışı ve onurlu bir barış için giderken, çantasında sadece Milli Mücadele dönemine ait uğradığı haksızlıkları götürmemiş; Balkan Savaşlarının ,I. Dünya Savaşının ve Osmanlı Devleti’nin yüz yıllara uzanan çözülmesi gereken bazı meselelerini de götürmüştür.

Türk Heyeti Lozan’da Kapitülasyonların kaldırılması, Boğazların tekrar alınması, Ege Adaları, Musul meselesi, Osmanlı borçları gibi birçok meselelerle igili çetin mücadeleler vermiştir.

Merhum İnönü hatıratında, Lozan’a gidince bizi bazılarının işgale uğrayan yurdumuzu kurtarmaya çalışanlar olarak değil de, ihtilale kalkışan gruplar olarak gördüklerine şahit olduk. Onlara kendimizi tanıtmak için epey gayret sarfettik diye bahseder.

Lozan görüşmeleri bir defa kesintiye uğradı. Bu devrede Meclisin açık, kapalı oturumlarında sert tartışmalar oldu. Lozan’da Türk Heyetini en çok zorlayan ve yoran konuların başında Musul, Boğazlar ve Kapitülasyonlar meseleleri olmuştur.

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923’de Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Belçika, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya arasında imzanmıştır.

Bu Antlaşmada; Boğazlar Uluslararas bir komisyonun idaresine bırakılmış, Kapitülasyonlar kaldırılmış, Musul meselesi Milletler Cemiyeti’ ne havale edilmiş ve Osmanlı Borçları Türkiye’ye verilmiştir.

Milletler Cemiyetin uzun süren görüşmelerde ne yazık ki Musul’u tekrar almak mümkün olmamıştır. Bu yıllarda çıkan Şeyh Sait isyanının Musul meselesi ile ilişkili olduğu, İngilizler tarafından çıkarıldığı ileri sürülmüştür.

Boğazlar Atatürk’ün büyük siyasi ve diplomatik dehası ile 1936 yılında Montrö Sözleşmesi ile tekrar tamamen Türkiye’nin kontrolüne geçmiştir.

Osmanlı’dan Devletimize kalan borçların faizi ile ödemesi 1952 yılına kadar devam etmiştir.

Lozan’dan sonra Türk Milletinin yolu açılmış, 12 yıldır içinde bulunduğu savaşlara son vermiş, bağımsızlık mücadelesini kazanarak, 29 Ekim 1923’de TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’ ni kurmayı başarmıştır. Bu şekilde Anadolu’da yok edilmeye çalışılan Türk Milleti küllerinden yeniden doğmuştur.