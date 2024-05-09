Lockheed Martin Entegre Muharip Uçak Grup Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü OJ Sanchez, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD Kongre sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından 50 yıldır birçok muharebede kendini kanıtlayan F-16’ların en son teknolojilerle donatılmış "Block 70" serisi için Türkiye ile yeniden çalışma fırsatının oluşmasını "heyecan verici" olarak tanımladı.

ABD’nin en büyük savunma sanayi, havacılık ve uzay firmalarından Lockheed Martin firmasınca üretilen F-16’lar, bugün 50. uçuş yılını kutluyor.

5'inci nesil savaş uçaklarının konuşulduğu bir dünyada Lockheed Martin Güney Carolina’daki fabrikasında 4 bin 600’üncü uçağını üretiyor. ABD Hava Kuvvetleri, artık yeni F-16 satın almasa da dünyada hala 3 bin 100 tanesi uçuyor ve son dönemde Türkiye gibi birçok ülkenin hava kuvvetleri, F-16’nın en yeni teknolojilerle güncellenmiş "Block 70" serisi için yeni taleplerde bulunmaya devam ediyor.

Washington DC bölgesindeki merkez binalarında, Lockheed Martin'in projeden sorumlu Genel Müdürü Sanchez, F-16'larla ilgili merak edilenleri anlattı.

Sanchez, Türkiye’de F-16 Block 30, 40, 50 ve 50+ serisi uçakların olduğunu belirterek Block 70’lerin bugüne kadar üretilmiş en ileri seviyedeki 4'üncü nesil savaş uçağı olarak NATO üyesi diğer ülkelerle aynı teknolojik altyapıyı paylaştığını söyledi.

Lockheed Martin’de F-16 projesinin en yetkili ismi olan Sanchez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, uçağın ortaya çıkış stratejisinden kaynaklanıyor. Yeni tehditlerle başa çıkacak şekilde, çok yönlü ve sürekli geliştirilmeye elverişli bir platform olarak tasarlandı onu kullanan ulusların ihtiyaçlarına uygun olarak. Bu, ekonomik, ortak ve müttefiklerimize uyum sağlayabilme özelliğine de sahip. Özellikle bugün, NATO bağlamında tasarımda bir entegrasyondan bahsedebiliyoruz. F-16 başından beri bu temeller üzerine inşa edilmişti ve dolayısıyla da onu kullanan her ulus, konseptin daha da iyiye gitmesini sağladı."

Sanchez, uçağın özellikle de NATO müttefikleri arasında "ortak bir payda" haline geldiğine işaret etti.

NATO ve Avrupa ordularında artan F-16 talebi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla F-16’ların, Ukrayna ordusuna verilmesi de gündeme geldi. Ukraynalı pilotların ABD tarafından eğitilmeye başlandığı haberlere konu olmuştu.

Birçok NATO ve Avrupa ülkesi elindeki F-16’ları, Ukrayna’ya verip Blok 70 serisi yenilerini almayı planlıyor. F-16’ları düşük uçuş ve bakım maliyetleri, hala birçok NATO ve Avrupa ülkesinin en gözde hava muharebe aracı haline getiriyor.

Eski bir F-16 pilotu olan Sanchez, kariyerine "NATO Avrupa Uçuş Eğitimi" programıyla başladığını ve ilk uçuş eğitmenlerinden birinin de Türk F-16 pilotu olduğunu dile getirdi.

Sanchez, NATO müttefikleri arasındaki bu ortak bilgi ve beceri paylaşımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"F-16 Block 70 ile sadece donanımlı bir silaha sahip olmuyorsunuz. Bunun yanında geniş bir ağın parçası oluyorsunuz. Bugün Avrupa'da 700 F-16 var. Avrupa’da ortaya çıkan tehditlere veya Orta Doğu’ya bakarsak; sözünü ettiğim bu ağ çok önemli bir güç haline geliyor. Dolayısıyla da bir F-16 aldığınızda veya onları kullanan başka ülkeden bu sistemleri transfer ettiğinizde veya mevcut uçaklarınızı modernize ettiğinizde bu ağın sağladığı sinerjinden de yararlanıyorsunuz.

Ayrıca bir NATO ortamında faaliyet göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da NATO çatısı altında gerçekleşen görevlerde, size hareket ve muharebe esnekliği katıyor. Bu bağlamda Avrupa’da böyle güçlü bir talep olduğunu görüyoruz."

"Normalde 8 bin saat uçuş ömrü olan F-16’lar, Block 70 ile bunu 12 bin saate çıkarıyor"

F-16’lar, Block 10 serisi savaş uçaklarıyla yola çıkmıştı. Türkiye’de bu uçakların Block 30, 40, 50 ve 50+ serileri bulunuyor. Block 70, bu yapının en son ürünü ve en gelişmiş olanı. Bugüne kadar üretilmiş en ileri seviyedeki 4'üncü nesil uçak.

Sanchez, F-16’nın son teknolojik güncellemelerle geleceğin hava kuvvetlerinde yerini almaya devam edecek Block 70 modelinin Northrop Grumman SABR APG-83 radarına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu radar, F-35’te bulunan radarımıza çok benzer. Elektronik olarak yüzde 95 ve yazılım olarak da yüzde 75’lik bir benzerlikten bahsediyoruz. Bu modelimizde, pilot kabini gelişmiş elektronik donanımlar ve dijital göstergeler sayesinde pilota kullanım kolaylığı sunuyor. Daha uzun menzil için gövde üstü (CFT) yakıt tankları taşıma yeteneğine de sahip. Bu da ek yakıt tankı konduğunda, uçağın mevcut tüm silah sistemlerini kullanmasına imkan tanıyor. Normalde 8 bin saat uçuş ömrü olan F-16’lar, Block 70 ile bunu 12 bin saate çıkartarak teknik olarak bu uçakların 2060’a kadar operasyonel olmasına imkan sağlıyor."

"Türkiye’ye bu uçakların nasıl ulaştırılacağı konusunu konuşacağız"

Önceleri ABD’nin Texas eyaletinde üretilen F-16’ların üretim bandı tamamen Güney Carolina, Greenville’e taşındı. Uçağın montaj, test ve teslimat işlemlerinin tamamı buradaki askeri komplekste gerçekleştiriliyor.

Bahreyn ve Slovakya için üretilen 8 uçak bu tesislerde üretildi. Dünyanın 8 ayrı ülkesinde üretilen parçaların bir araya getirildiği Greenville fabrikasının ayda 4 uçak üretme kapasitesine ulaşması planlanıyor.

Kongre sürecini tamamlayan Türkiye’nin son F-16 Block 70 talebinin, kendilerini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Sanchez, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TUSAŞ) F-16 programının eski üreticilerinden olduğunu hatırlattı.

Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD Kongre sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından 50 yıldır birçok muharebede kendini kanıtlayan F-16’ların en son teknolojilerle donatılmış "Block 70" serisi için Türkiye ile yeniden çalışma fırsatının oluşmasını "heyecan verici" olarak tanımladı.

Sanchez, şunları kaydetti:

"Bu gibi talepler geldikçe ilgili ülke ile üretim kapasitemizin yeterliliğini gözden geçiriyoruz. Talepler geldikçe bunu karşılayacak şekilde üretimimizi ayarlama esnekliğimiz var. Türkiye ile arkadaşlarımız şimdi Yurtdışı Askeri Satış (FMS) anlaşması için son faza geldiğimiz süreçleri yürütüyor. Bunun en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz ve sonrasında da Türkiye’ye bu uçakların nasıl ulaştırılacağı konusunu konuşacağız."

Lockheed Martin F-16 programı Genel Müdürü Sanchez, uçakların en kısa zamanda teslimi için üretim kapasitesinin gözden geçirilebileceğinin altını çizdi.

Türkiye'ye F-16 satış süreci

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 Block 70 savaş uçağının satışı ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu konusunda Kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının, Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, yapılan oylamada itiraz talebi reddedilmişti. Böylece söz konusu tasarı, Senato Dış İlişkiler Komitesinden de geçerek Kongre sürecini tamamlamıştı.

ABD yönetimi, son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.