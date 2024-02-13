Ankara

Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 9 öğrenci, "Afeti Bil-Şimdi Afet" isimli mobil oyunla, Türk Japon Vakfınca afet eğitimi amacıyla düzenlenen "6 Şubat 2023 Afetini Anma ve Afet Risk Azaltma Proje Yarışması"nda birinci oldu.

Okul adına yarışmaya katılan öğrenciler, farklı doğal afet senaryolarından oluşan mobil oyunla, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetlere karşı kullanıcıları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

"Doğal afetlere karşı bilinçlenmeyi öğreteceğiz"

Oyunun tasarımcılarından Aziz Faruk Merdin ve Burak Enes Öztürk, mobil oyun ve aşamalarını anlattı.

Doğal afetler öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemini vurgulamak istediklerini belirten Merdin, sel, kuraklık, deprem, yangın, heyelan ve fırtına gibi olası afetlerin hazırlıklarına oyunda yer verdiklerini söyledi.

Merdin, afetlerin gerçekleştiği yerleri rastgele belirlemediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'deki doğal afetleri, öğrencilerin aklında kalması için coğrafyaya ve yoğunluk derecelerine göre sıralandırdık." dedi.

İngilizce dil seçeneğinin de yer aldığı oyuna ilişkin Merdin, şunları kaydetti:

"Oyunu tek bir kesime yapmadığımız için dil seçeneği koyduk. Oyuncular, oyuna başladıkları zaman 'kayıt ol' butonuna tıklayarak isimlerini giriyorlar. Ondan sonra 8 karakterin bulunduğu seçim ekranı geliyor. 4 kız, 4 erkek olmak üzere eşit bir şekilde paylaşım yaptık. Oradan istediklerini seçiyorlar. Karakter seçiminden sonra karşılarına bir mentör geliyor. Bu mentör, Türkiye haritası hangi doğal afetlerin yer aldığını ve bu afetlere hangi önlemlerin alınması gerektiğini anlatıyor. Kullanıcıya, tarihi bir mentör yardımıyla afet bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Oyunun sonunda katılımcılar bilgilenecek ve doğal afetlere karşı farkındalık kazanacak."

Afetlere yönelik sorular oyunda

Burak Enes Öztürk ise oyunda Türkiye ve dünyada tanınan simalara yer vermek istediklerini, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden Nasrettin Hoca ve Mimar Sinan ile İtfaiyeci Sam'in mentör olarak yer aldığını dile getirdi.

Zorluk seviyelerinin 6-13 yaş grubuna uygun tasarlandığını aktaran Öztürk, "Zorluk seviyesini ne çok üstte ne çok aşağıda tuttuk ki öğrenciler oyun oynarken zevk alsınlar, ilerleyebilsinler hem de süreçte kendilerine bir şeyler katabilsinler." diye konuştu.

Afetlere yönelik sorulara verilen cevaplarla oyunun ilerlediğini ifade eden Öztürk, her bölgeye özel soruların bulunduğunu, bu sorular cevaplandıkça puan kazanıldığını ve alınan puanlarla oyunun son kısmının açıldığını anlattı.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Yeterli puan toplandığında Van Gölü'ne geliniyor ve oyun biterken burada katılımcıyı mentör olarak Mimar Sinan karşılıyor. Okulumuzun isminden dolayı bunu seçtik. Bütün doğal afetlere yönelik bir soru listesi var, bunlar da tamamlanarak oyun bitiyor. Öğrencilere, oyunu oynadıkları zaman doğal afetlerle karşılaştıklarında öncesinde ya da sonrasında ne yapmaları gerektiğini öğretmeyi amaçladık."

Projenin çıkış noktası 6 Şubat depremi

Proje koordinatörü, bilişim teknolojileri öğretmeni Ayşe Etbaş Dindar da projenin çıkış noktasının 6 Şubat 2023 depremi olduğunu, öğrencilerin farkındalık yaratmak için deprem sonrasında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Projeyi bir masa oyunu olarak planladıklarını, öğrencilerin bilişim alanında eğitim gördükleri için mobil oyun olarak tasarladıklarını belirten Dindar, "Öğrencilerin bugüne kadar öğrendikleri bütün programları oyun içerisine entegre ederek ara yüzü geniş ve etkileyici bir mobil oyun tasarladık. Doğal afet farkındalığını kazandırıp ışık tutabildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü İsmail Bölek, lise olarak deprem ve diğer afetlere karşı hassasiyet gösterdiklerine işaret ederek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye seyyar tuvalet yardımında bulunduklarını kaydetti.

Bölek, "Gerçekten çok güzel bir proje ekibimiz var. Öğretmenlerimizi ve projeye emek veren tüm öğrencilerimi kutluyorum." şeklinde konuştu