Ankara

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğretmeni ve proje koordinatörü Bünyamin Aktaş, yaptığı açıklamada, Çubuk Belediyesinin desteğiyle tasarım ve yazılımları kendilerine ait olan, dört tekerlekli elektrikli bisikletin üretimini tamamladıklarını belirtti.

"Kazandıran Elektrikli Bisiklet" olarak tanımladıkları bisikletin hem güneş enerjisiyle hem pedal çevirerek hem de rejeneratif frenleme yoluyla (frenleme sırasındaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme) üretilen enerjiyi kullanabildiğini ifade eden Aktaş, tüm bu özellikleri barındıran özgün bir tasarıma imza attıklarını söyledi.

"Rejeneratif freni devreye aldığımızda menzil, 100 kilometreye kadar çıkabiliyor"

Elektrikli bisikletlerin yolda kalma sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle güneş enerjisiyle birlikte hemen hemen şebekeye bağımlılığı olmayan bir sistem oldu. Şehir içi makul kullanımda sonsuz menzil iddiamız var. Aracımız 40 kilometre hızla gidebiliyor ve yolun durumuna göre hiç şarj yapmazsak 50 kilometreyi aşkın da menzili var. Güneşi hiç kullanmaz, hiç pedal çevirmezsek rejeneratif freni devreye aldığımızda bu menzil, 70 ila 100 kilometreye kadar çıkabiliyor."

Faydalı model belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna geçen eğitim öğretim yılı sonunda başvurduklarını belirten Aktaş, "Şu an incelemesi yapılıyor." dedi.

Projeyle öğrencilerin ufkunu açmayı ve "biz de yapabiliriz" duygusunu uyandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Aktaş, bisikletin yaklaşık 150 bin liraya mal olduğunu kaydetti.

Projede görev alan öğrencilerden Muhammed Ümit Demirel, yenilenebilir enerjili araçların kullanımını artırmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Akif Can ise elektrikli bisikletlerdeki menzil problemini farklı şarj yöntemiyle çözdüklerini belirterek "Bunlardan 3'ü yenilenebilir şarj yöntemi. Birincisi güneş enerjisi, ikincisi rejeneratif fren, üçüncüsü de kondisyon yoluyla yaptığımız şarj yöntemi. Diğeri de zaten herkesin bildiği gibi şebekeyle yaptığımız şarj yöntemi." diye konuştu.

Okul Müdürü Mehmet Kılınçer ise "Kazandıran Elektrikli Bisiklet Projesi"nin okullarının gururu olduğunu, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ettiğini belirterek "Hedefimiz, elektrikli bisiklet ve elektrikli araçlardaki pil ve menzil problemlerini ortadan kaldırmaktı. Bunu da başardılar." ifadelerini kullandı.