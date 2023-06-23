ANKARA AA- LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı LGS sonuçları 2023 sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ve veliler tarafından bekleniyordu. Yeni eğitim öğretim hayatlarında liseye başlayacak olan öğrenciler iyi bir liseye gitmek, güzel bir eğitim almak için yoğun bir çalışma temposunun ardından iki oturum halinde düzenlenen LGS sınavına 4 Haziran tarihinde girmişlerdi.

Takvime göre bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.